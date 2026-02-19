Técnico do Liverpool cobra ações mais firmes contra o racismo no futebol

247 - O técnico do Liverpool, Arne Slot, afirmou que o combate ao racismo no futebol exige medidas mais efetivas após a denúncia feita por Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, que relatou ter sido alvo de ofensa racista durante partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões.

O episódio ocorreu na terça-feira (17), na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, no primeiro duelo do playoff da Champions League. Segundo Vinicius Junior, o insulto teria partido do argentino Gianluca Prestianni. O clube português, o jogador e o técnico José Mourinho negaram a acusação. A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) informou que analisa o caso, que provocou a paralisação do confronto por 11 minutos, seguindo o protocolo antirracismo da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Em entrevista coletiva antes da partida contra o Nottingham Forest, pela Premier League, Slot defendeu uma postura mais ativa das instituições e dos envolvidos no futebol. “De modo geral, nunca se faz o suficiente, sempre se pode fazer mais para garantir que isso (racismo no futebol) nunca mais aconteça”, afirmou o treinador holandês.

Para ele, o esporte deve assumir protagonismo na luta contra a discriminação. “Temos que tentar, como comunidade do futebol, fazer mais do que a sociedade faz. Isso talvez não seja tão difícil, aliás. O protocolo foi seguido no jogo, esse é o primeiro passo”, declarou. Slot também destacou a importância de reação imediata em campo: “Eu esperaria que meus jogadores agissem de forma semelhante —abordar imediatamente o problema, e que o árbitro aja da mesma maneira".

Além do tema extracampo, o treinador comentou o próximo compromisso do Liverpool diante do Nottingham Forest, que ocupa a 17ª colocação e está três pontos acima da zona de rebaixamento. Slot projeta mudanças na equipe adversária sob o comando do novo técnico, o português Vitor Pereira, contratado para substituir Sean Dyche. “Só teremos esta noite (quinta-feira) para ver se este novo técnico muda o elenco”, disse, referindo-se ao confronto do Forest contra o Fenerbahçe pelo playoff da Liga Europa. “O lado bom é que eles têm esse jogo, e o treinador estava na Premier League na temporada passada".

No elenco do Liverpool, Jeremie Frimpong segue fora, enquanto o zagueiro Joe Gomez pode iniciar a partida, caso necessário. Slot avaliou que a equipe apresentou evolução nos últimos meses e ocupa atualmente a sexta posição da Premier League, com 42 pontos em 26 jogos. “Melhoramos em comparação com três ou quatro meses atrás. Estamos em uma situação muito melhor do que há alguns meses”, afirmou o treinador de 47 anos. “Há outros motivos, mas os dois mais simples são o nosso melhor condicionamento físico e o fato de estarmos muito melhores nas bolas paradas no momento".