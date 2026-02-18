Governo apoia Vini Jr. e cobra apuração da Uefa sobre caso de racismo

247 - Os Ministérios do Esporte e da Igualdade Racial divulgaram nesta quarta-feira (18) nota conjunta em solidariedade ao jogador Vini Jr, que denunciou ter sido alvo de racismo durante a partida entre Real Madrid e Benfica, realizada na terça-feira (17), pela Champions League. O episódio teria envolvido o atacante Gianluca Prestianni, da equipe portuguesa, acusado de chamar o brasileiro de “macaco”.

As duas pastas condenaram qualquer manifestação discriminatória no esporte e afirmaram que o governo brasileiro acompanhará a investigação aberta pela Uefa. “É inaceitável que manifestações racistas ocorram em ambientes esportivos, que devem ser espaços de respeito, convivência e promoção da igualdade racial. O racismo é uma violação de direitos humanos e um atentado aos princípios fundamentais do esporte. Racismo é crime”, diz o texto divulgado.

Segundo o governo, a expectativa é que a entidade máxima do futebol europeu adote providências rigorosas. As pastas informaram que acompanharão o andamento do processo “na expectativa de que sejam adotadas medidas firmes para responsabilizar os envolvidos e prevenir novos episódios.”

A Uefa confirmou a designação de um inspetor independente de Ética e Disciplina para conduzir a apuração da denúncia apresentada por Vini Jr. O caso será analisado dentro dos protocolos estabelecidos pela entidade para ocorrências de discriminação em competições oficiais.

A sigla Uefa quer dizer Union of European Football Associations, ou União das Associações Europeias de Futebol. A sede da entidade fica na Suíça.

Entenda o episódio

A confusão teve início após o atacante brasileiro marcar um gol contra o Benfica e comemorar próximo à lateral do campo, em frente a um setor da torcida organizada da equipe portuguesa. O jogador acabou advertido com cartão amarelo pela celebração.

Após a retomada do jogo, Vini Jr relatou ao árbitro francês François Letexier que estaria sendo alvo de manifestações vindas da lateral do campo. Diante da denúncia, o juiz acionou o protocolo antirracismo da Uefa e interrompeu temporariamente a partida.

Posteriormente, torcedores do Benfica passaram a entoar xingamentos direcionados ao atleta brasileiro. De acordo com os relatos, objetos também foram arremessados na direção do jogador, ampliando o clima de tensão no estádio.

O caso agora segue sob análise da Uefa, enquanto autoridades brasileiras acompanham o desdobramento da investigação.