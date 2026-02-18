Uefa abre investigação sobre caso de racismo contra Vini Jr

247 - A Uefa instaurou procedimento disciplinar para apurar denúncias de racismo contra Vinicius Junior durante o confronto entre Real Madrid e Benfica, válido pela ida da repescagem da Liga dos Campeões. O episódio ocorreu no Estádio da Luz e provocou a interrupção da partida após o atacante brasileiro relatar ofensas de cunho discriminatório.

A investigação foi aberta nesta quarta-feira (18) e será conduzida por um Inspetor de Ética e Disciplina da entidade europeia. Em comunicado oficial, a Uefa informou que novas atualizações sobre o caso serão divulgadas oportunamente.

De acordo com a denúncia apresentada pelo jogador do Real Madrid, o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, teria proferido a palavra “mono” — que significa “macaco”, em espanhol — na direção do brasileiro. O Comitê de Ética e Disciplina analisará todas as provas relacionadas ao incidente, incluindo imagens, registros da arbitragem e possíveis depoimentos dos atletas envolvidos e de testemunhas.

O atacante francês Kylian Mbappé declarou ter ouvido o jogador do Benfica chamar Vinicius Junior de “macaco” cinco vezes durante a partida. A situação ganhou maior tensão após o brasileiro marcar um gol e comemorar próximo à bandeira de escanteio, diante da torcida portuguesa. O gesto desencadeou uma confusão em campo, e Vinicius recebeu cartão amarelo do árbitro francês François Letexier.

Após relatar as ofensas, o brasileiro solicitou a aplicação do protocolo antirracismo. O árbitro interrompeu o jogo por cerca de dez minutos, enquanto atletas e membros das comissões técnicas se envolveram em discussões no gramado. Mesmo após a retomada da partida, Vinicius Junior e outros jogadores do Real Madrid continuaram sendo hostilizados até o apito final, em um cenário que desviou o foco do desempenho esportivo.