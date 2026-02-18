Benfica e Prestianni negam racismo contra Vini Jr. na Champions

247 - O Benfica e o meio-campista argentino Gianluca Prestianni negaram nesta quarta-feira (18) a acusação de racismo feita pelo brasileiro Vinícius Júnior durante o duelo contra o Real Madrid, válido pela partida de ida da repescagem da Liga dos Campeões, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa. O episódio ocorreu após o gol marcado pelo atacante, que garantiu a vitória do time espanhol por 1 a 0.

Em publicação no Instagram, Prestianni afirmou que não proferiu insultos racistas e sugeriu que o jogador brasileiro teria entendido de forma equivocada o que foi dito em campo. “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido”, escreveu o atleta, em postagem acompanhada de uma imagem em que aparece disputando a bola com o brasileiro.

O argentino também disse ter sido alvo de ameaças após a denúncia feita por jogadores do Real Madrid. “Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, declarou o meio-campista de 20 anos, poucas horas depois do confronto.

Entenda a acusação feita por Vinícius Júnior

A confusão começou logo após o gol de Vinícius Júnior, quando o brasileiro comemorou com danças, gestos em direção à torcida e trocou palavras com atletas do Benfica. Na sequência, o atacante correu até o árbitro François Letexier e relatou que teria sido chamado de “macaco” por Prestianni antes do reinício da partida.

Diante da denúncia, o árbitro acionou o protocolo antirracismo da UEFA e interrompeu o jogo por alguns minutos. Após a paralisação, a partida foi retomada, sem que houvesse aplicação de cartão ou qualquer outra punição disciplinar no momento.

As imagens da transmissão televisiva mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa durante o episódio, enquanto permanecia sem demonstrar reação diante das reclamações feitas por jogadores do Real Madrid.

Mbappé se revolta e cobra punição da UEFA

Entre os atletas que reagiram de forma mais contundente ao episódio esteve o atacante francês Kylian Mbappé. Em campo, ele gritou repetidas vezes em direção ao argentino: “Você é um maldito racista!”.

Na zona mista, o jogador reforçou publicamente a denúncia e pediu providências da UEFA. “O que vi é muito claro, o número 25 disse cinco vezes ao Vini que você é um macaco (...) Um jogador assim não merece jogar mais a Champions. Esperamos que a UEFA tome providências e não diga que não aconteceu nada”, afirmou.

Benfica divulga vídeo e diz que acusação não se sustenta

Após a repercussão do caso e o apoio de outros integrantes do Real Madrid à denúncia de Vinícius Júnior, o Benfica saiu em defesa de Prestianni e contestou a veracidade do relato. Em publicação na rede social X, o clube português divulgou um vídeo gravado à beira do campo com a sequência da confusão e argumentou que a distância impediria que jogadores do time espanhol ouvissem com clareza o que teria sido dito.

“Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que dizem que ouviram”, escreveu o Benfica.

Em outra postagem, o clube publicou uma foto de Prestianni acompanhada da mensagem: “Juntos ao seu lado”.

UEFA ainda não anunciou decisão

Até o momento, a UEFA não comunicou qualquer decisão disciplinar sobre o episódio. Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar na quarta-feira, 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta da repescagem da Liga dos Campeões.