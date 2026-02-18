Vini Jr desabafa após nova denúncia de racismo na Champions League: “covardes”

247 - O atacante brasileiro Vinícius Júnior voltou a denunciar um episódio de racismo no futebol europeu. O jogador do Real Madrid acusou o argentino Prestianni, do Benfica, de ter proferido ofensas racistas durante o confronto entre as equipes pelos playoffs classificatórios da Champions League.

O caso ocorreu após Vinícius marcar o único gol da partida. Durante a comemoração, o brasileiro recebeu cartão amarelo, decisão que também gerou questionamentos. Na sequência, ele denunciou a suposta ofensa do adversário à arbitragem. O protocolo antirracismo da Fifa chegou a ser acionado, provocando cerca de 10 minutos de paralisação. No entanto, a partida foi retomada sem punições imediatas, sob a justificativa de que o atleta do Benfica teria coberto a boca enquanto falava com o brasileiro, dificultando a identificação do conteúdo dito.

Após o jogo, Vinícius Júnior usou as redes sociais para se manifestar de forma contundente.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, tem a obrigação de punir", escreveu o brasileiro no Instagram.

O atacante também criticou a condução do episódio dentro de campo e lamentou o impacto do caso sobre a vitória merengue.

"Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu", completou.

Em outro trecho, Vini destacou o desconforto de voltar a ser protagonista de um caso de racismo, especialmente em uma noite importante para o clube espanhol.

"Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário".

A vitória fora de casa garantiu vantagem ao Real Madrid no confronto eliminatório, mas o episódio acabou dominando as discussões no pós-jogo. O atacante brasileiro tem sido alvo recorrente de ataques racistas nos últimos anos no futebol europeu, o que tem mobilizado entidades esportivas e autoridades.

Mbappé também critica adversário

Companheiro de equipe, Kylian Mbappé demonstrou indignação após o apito final. O francês evitou mencionar o nome do jogador acusado e defendeu punições mais severas.

"O número 25 do Benfica, não quero dizer o seu nome porque não merece, [...] não merece jogar mais na Champions League", afirmou.

Até o momento, nem o Benfica nem a Uefa haviam divulgado posicionamento oficial sobre eventual abertura de investigação disciplinar. O caso deve ser analisado pelas instâncias competentes da competição europeia.