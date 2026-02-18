Torcida do Benfica é flagrada fazendo gestos racistas contra Vini Jr. na Champions

247 - A partida entre Benfica e Real Madrid, pela ida da repescagem da Liga dos Campeões, foi marcada por um novo episódio de racismo contra o atacante brasileiro Vinicius Junior, desta vez protagonizado por torcedores do clube português. Durante o jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, dois torcedores do Benfica foram flagrados fazendo gestos racistas em direção ao campo, em mais um caso que evidencia a repetição de ataques discriminatórios contra o jogador no futebol europeu.

O episódio veio à tona logo após Vini Jr. marcar um gol e comemorar próximo à bandeirinha de escanteio, em um setor do estádio localizado perto da torcida portuguesa. A celebração gerou tumulto e confusão nas arquibancadas e no gramado, aumentando a tensão no estádio. A situação acabou rendendo ao brasileiro um cartão amarelo aplicado pelo árbitro francês François Letexier, em meio ao clima de hostilidade crescente.

Enquanto o jogo seguia, a partida passou a ser acompanhada por um ambiente carregado, com provocações e agressividade direcionadas ao atacante do Real Madrid. Foi nesse contexto que surgiram as imagens dos torcedores do Benfica realizando gestos racistas, direcionados ao campo, ampliando a gravidade do episódio e reforçando o caráter discriminatório das hostilidades.

Além dos gestos vindos das arquibancadas, Vinicius Junior denunciou também um insulto racista dentro de campo. Segundo o jogador, o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, teria o chamado de "mono", termo em espanhol equivalente a “macaco”. O brasileiro relatou ainda que o atleta teria falado com a boca coberta pela camisa.

Diante da denúncia, o árbitro ativou o protocolo de racismo e paralisou a partida após o alerta de Vini Jr. O jogo ficou interrompido por cerca de dez minutos, enquanto uma confusão generalizada se formava no gramado, envolvendo jogadores e integrantes das comissões técnicas.

Mesmo após a retomada, o clima no Estádio da Luz permaneceu hostil. Vinicius Junior e outros jogadores do Real Madrid continuaram sendo alvo de provocações até o fim do confronto, em uma noite em que o futebol perdeu espaço diante da gravidade do episódio.

Após o jogo, Kylian Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou que o brasileiro teria sido alvo de insultos racistas. O francês relatou que a ofensa teria sido repetida diversas vezes e criticou duramente a situação ocorrida em campo. "O número 25 do Benfica (Prestianni)... não quero diz seu nome porque não o merece... começou a falar mal. Não se aceita, passou do futebol. Colocou sua camisa aqui (na boca) para dizer que o Vini é um macaco cinco vezes. Ele escutou. Jogadores do Benfica também escutaram. Depois deste ponto, começou tudo que vocês viram", disse Mbappé na zona mista.

Depois da repercussão, o Benfica se manifestou publicamente e declarou apoio a Prestianni, negando que o episódio tenha ocorrido conforme denunciado pelos atletas do Real Madrid. O clube português publicou em sua conta oficial no X um vídeo gravado à beira do campo, apontando o que chamou de inconsistências na acusação. “Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que dizem que ouviram”, escreveu o Benfica.