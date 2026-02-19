Portugal e Uefa investigam denúncia de racismo contra Vini Jr; governo brasileiro cobra apuração rigorosa

247 - O governo de Portugal abriu investigação administrativa para apurar a denúncia de racismo feita pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior durante a partida entre Real Madrid e SL Benfica, válida pelo playoff da Liga dos Campeões da UEFA. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou a abertura de processo administrativo sancionador para analisar os fatos ocorridos no Estádio da Luz, em Lisboa. O caso também passou a ser acompanhado pela Uefa, que iniciou procedimento preliminar que poderá evoluir para investigação disciplinar formal.

Segundo comunicado oficial, “A APCVD agora irá analisar imagens, relatórios da arbitragem e outros elementos”, com o objetivo de esclarecer o episódio e avaliar eventuais punições.

Acusação ocorreu após gol do brasileiro

A confusão aconteceu na segunda etapa da partida, logo após Vinícius Júnior marcar o gol da vitória do Real Madrid. Em seguida, o atacante discutiu com jogadores do Benfica, incluindo o argentino Gianluca Prestianni, apontado pelo brasileiro como autor de insulto racista.

Imagens da transmissão mostram o atleta português cobrindo a boca com a camisa durante o diálogo, gesto frequentemente associado a tentativas de evitar leitura labial. A denúncia indica que o brasileiro teria sido chamado de “macaco”, fato ainda sob apuração.

Durante o tumulto, o árbitro francês François Letexier acionou o protocolo antirracismo ao cruzar os punhos — sinal oficial utilizado em competições internacionais para indicar suspeita de discriminação racial.

Antes mesmo da paralisação momentânea da partida, Vinícius Júnior recebeu cartão amarelo, aparentemente relacionado à comemoração do gol.

Torcida também será analisada

Além da possível ofensa entre jogadores, as autoridades portuguesas investigam imagens que mostram torcedores do Benfica realizando gestos que imitariam primatas direcionados ao atleta brasileiro.

A APCVD informou, em nota oficial:

“Após as informações divulgadas na imprensa sobre supostos insultos/atos de racismo dirigidos ao jogador do Real Madrid Vinícius Júnior durante a partida entre SL Benfica e Real Madrid CF (...) a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo administrativo sancionador para apurar os fatos”.

Segundo relatos da transmissão esportiva, parte da torcida passou a insultar o atacante em coro durante o jogo, embora sem registro inicial de palavras explicitamente racistas.

Governo brasileiro reage

O episódio provocou reação imediata do governo brasileiro. Em nota conjunta, os ministérios da Igualdade Racial e do Esporte condenaram o ocorrido e cobraram rigor na apuração.

“É inaceitável que manifestações racistas ocorram em ambientes esportivos, que devem ser espaços de respeito, convivência e promoção da igualdade racial. O racismo é uma violação de direitos humanos e um atentado aos princípios fundamentais do esporte. Racismo é crime”.

O governo destacou ainda a importância do acionamento do protocolo antirracismo durante a partida e afirmou que acompanhará o caso junto às autoridades internacionais.

“Episódios como este reforçam que o enfrentamento ao racismo deve ser permanente e coletivo. Essa não é uma luta individual: conta com o apoio e a ação do governo brasileiro para garantir um esporte justo, inclusivo e livre de discriminação”.

Entenda o protocolo antirracismo

O protocolo adotado pela Fifa e pela Uefa prevê três etapas progressivas. Inicialmente, o árbitro pode interromper o jogo e emitir alerta público nos telões do estádio. Caso os ataques continuem, a partida pode ser suspensa temporariamente. Persistindo o comportamento discriminatório, o confronto pode ser definitivamente encerrado.

Após cerca de dez minutos de paralisação e debates entre jogadores e arbitragem, o jogo foi retomado normalmente, sem punição imediata ao atleta acusado.

Caso amplia histórico de denúncias

A denúncia reforça a sequência de episódios racistas enfrentados por Vinícius Júnior no futebol europeu nos últimos anos, transformando o jogador em uma das principais vozes internacionais contra a discriminação racial no esporte.

Agora, a decisão final dependerá das análises das imagens, dos relatórios oficiais e dos depoimentos colhidos pelas autoridades portuguesas e pela Uefa, que poderão aplicar sanções esportivas, disciplinares ou administrativas caso as acusações sejam confirmadas.