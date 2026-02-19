Real Madrid envia provas à Uefa após denúncia de racismo contra Vini Jr.

247 - O Real Madrid informou nesta quinta-feira (19) que enviou à Uefa todas as provas disponíveis relacionadas aos episódios de racismo denunciados por Vinicius Jr. durante a partida contra o Benfica, disputada na terça-feira (17), em Lisboa, pela Liga dos Campeões. A denúncia ocorreu após o atacante brasileiro marcar o gol da vitória do clube espanhol no Estádio da Luz.

Em nota oficial, o Real Madrid declarou que está cooperando com a investigação aberta pela entidade europeia e classificou os episódios ocorridos na partida como “inaceitáveis”. O clube também agradeceu o apoio recebido pelo jogador e afirmou que seguirá atuando para combater manifestações racistas no futebol e na sociedade.

“O Real Madrid CF anuncia que hoje forneceu à UEFA todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, durante o jogo da Liga dos Campeões que a nossa equipe disputou em Lisboa contra o Benfica”, informou o clube espanhol.

Segundo o comunicado, a instituição reforçou que colaborou com as apurações conduzidas pela Uefa. “Nosso clube cooperou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo ocorridos durante aquela partida”, acrescentou.

Ainda na nota, o Real Madrid destacou a solidariedade ao atleta brasileiro. “O Real Madrid agradece o apoio unânime, o carinho e o afeto que o nosso jogador Vinicius Jr. tem recebido de todos os setores do futebol mundial”, declarou.

O clube finalizou reafirmando seu posicionamento contra qualquer tipo de discriminação. “O Real Madrid continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade”, concluiu.

Denúncia aconteceu após golaço e gerou confusão em campo

O episódio de racismo relatado por Vinicius Jr. ocorreu logo depois de o atacante abrir o placar no segundo tempo com um golaço. Na comemoração, o brasileiro se dirigiu próximo à bandeirinha de escanteio, em frente a uma torcida organizada do Benfica, o que gerou reclamações de jogadores do time português e deu início a uma confusão no gramado.

Durante o tumulto, Vinicius Jr. recebeu cartão amarelo aplicado pelo árbitro francês François Letexier. Após a situação se acalmar e a partida estar prestes a recomeçar, o brasileiro voltou a se irritar ao ouvir uma manifestação vinda da lateral do campo.

De acordo com o relato, Vinicius apontou que foi alvo de racismo por parte de Prestianni, jogador do Benfica, e fez a denúncia diretamente ao árbitro. A acusação provocou novo tumulto, com discussões entre atletas e membros das comissões técnicas.

Árbitro acionou protocolo antirracismo da Uefa e jogo foi paralisado

Diante da denúncia, Letexier aplicou imediatamente o protocolo antirracismo previsto pela Uefa e interrompeu a partida. O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos, enquanto Vinicius Jr. recebia apoio de companheiros como Mbappé e Tchouaméni.

O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o atacante brasileiro durante o momento de tensão, em meio a discussões generalizadas que tomaram conta do gramado.

Torcida passou a hostilizar Vini Jr e arremessou objetos

Após a paralisação, a situação se agravou nas arquibancadas. A torcida do Benfica passou a xingar Vinicius Jr. em coro e também arremessou objetos na direção do jogador.

Quando a partida foi retomada, o atacante brasileiro passou a ser vaiado a cada toque na bola, e Mbappé também passou a receber forte hostilidade vinda das arquibancadas. O jogo seguiu até o fim sob clima tenso, com o Real Madrid garantindo a vitória por 1 a 0.