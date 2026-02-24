Mesmo com suspensão por racismo, Prestianni viaja para enfrentar o Real Madrid

247 - O Benfica embarcou para Madri com o atacante argentino Gianluca Prestianni na delegação, apesar da suspensão provisória aplicada pela Uefa após acusação de racismo feita por Vinicius Junior. A equipe portuguesa enfrenta o Real Madrid nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da repescagem da Liga dos Campeões.

A punição preventiva impede Prestianni de atuar na próxima partida europeia do clube, mas não o afastou da viagem. O jogador manteve silêncio durante o embarque no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enquanto o presidente do Benfica, Rui Costa, saiu publicamente em sua defesa.

Segundo o dirigente, o atleta tem sido alvo de julgamento precipitado. “Está claro que esta situação é incômoda para todos. Incômoda para o clube e incômoda para o jogador, que está sendo crucificado, e asseguro que não é um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica”, afirmou.

Rui Costa reforçou que o clube não tolera qualquer forma de discriminação e sustentou que o episódio foi fruto de um desentendimento dentro de campo. “Acreditamos no nosso jogador, sobretudo porque asseguro que ele não é racista. Caso contrário, eu seria o primeiro a tomar providências e não permitiria que um jogador racista representasse um clube do tamanho do Benfica, que carrega em seu coração uma história marcada pelo combate ao racismo”, declarou.

Suspensão preventiva e investigação

A suspensão de Prestianni foi determinada pelo Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa, com base em suposta violação do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da entidade, que trata de comportamento discriminatório. A medida atende a um pedido do Inspetor de Ética e Disciplina nomeado para apurar o caso.

Em comunicado oficial, a Uefa informou: “Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo do Play-off da fase a eliminar da UEFA Champions League 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, realizado a 17 de fevereiro de 2026, e na sequência de um pedido do EDI acompanhado de um relatório intercalar, o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo (1) jogo das competições de clubes da UEFA para o qual estaria elegível, por violação prima facie do Artigo 14.º do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD), relacionada com comportamento discriminatório. A presente decisão não prejudica qualquer deliberação que os órgãos disciplinares da UEFA venham a adotar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a respetiva submissão aos referidos órgãos”.

O Benfica também se manifestou oficialmente e confirmou que recorrerá da decisão. “O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio.”

Entenda o caso

A denúncia partiu de Vinicius Junior logo após marcar um gol no Estádio da Luz, na partida de ida. A comemoração do atacante do Real Madrid, feita próxima à bandeirinha de escanteio diante da torcida portuguesa, gerou confusão em campo e resultou em cartão amarelo aplicado pelo árbitro francês François Letexier.

Na sequência, Vinicius Junior relatou que Prestianni teria proferido a palavra “mono” — termo em espanhol que significa “macaco” — enquanto falava por baixo da camisa. O árbitro acionou o protocolo antirracismo da Uefa, interrompendo o jogo por cerca de dez minutos. O clima ficou tenso no gramado, com discussões envolvendo jogadores e comissões técnicas. Segundo o relato, Vinicius e outros atletas do Real Madrid seguiram sendo hostilizados até o apito final.

Na semana passada, a Uefa confirmou a abertura formal de investigação para apurar o episódio. O processo disciplinar prevê análise de provas e possíveis depoimentos dos envolvidos e de testemunhas. O atacante Kylian Mbappé afirmou ter ouvido o jogador do Benfica chamar o brasileiro de macaco cinco vezes.