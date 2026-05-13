Jogadores do Iraque seguem sem vistos dos EUA a um mês da Copa do Mundo

247 - A seleção do Iraque enfrenta dificuldades a menos de um mês do início da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações publicadas pela agência iraquiana Shafaq, cinco jogadores importantes da equipe ainda não receberam visto de entrada para os Estados Unidos, uma das sedes do torneio.

A situação tem gerado preocupação dentro da Federação Iraquiana de Futebol, especialmente porque os atletas afetados fazem parte da base da seleção que garantiu vaga no Mundial após quatro décadas de ausência. A competição será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com abertura marcada para 11 de junho.

De acordo com Ghalib Al-Zamili, integrante da Federação Iraquiana de Futebol, os jogadores que seguem sem autorização para entrar em território norte-americano são Ibrahim Bayesh, Muhannad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdul Karim e Ali Al-Hammadi.

— Os jogadores que não receberam vistos de entrada são Ibrahim Bayesh, Muhannad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdul Karim e Ali Al-Hammadi, e até o momento não se sabem os motivos — afirmou o dirigente à agência Shafaq.

Diante do impasse, a federação informou que pretende buscar apoio da FIFA para tentar acelerar a liberação dos documentos. Internamente, o temor é de que a indefinição prejudique a preparação da equipe para a competição internacional.

O caso amplia as preocupações relacionadas à logística do Mundial de 2026, que terá jogos distribuídos entre Estados Unidos, Canadá e México. A participação dos atletas é considerada estratégica para o Iraque, que retorna à Copa do Mundo após 40 anos.

No sorteio da competição, a seleção iraquiana ficou no grupo I, ao lado de França, Noruega e Senegal. A final do torneio está prevista para 19 de julho.