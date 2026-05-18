Imprensa internacional repercute convocação de Neymar para a Copa

247 - A convocação de Neymar para a Copa do Mundo gerou ampla repercussão na imprensa internacional nesta segunda-feira (18). Chamado por Carlo Ancelotti, o atacante do Santos voltará à Seleção Brasileira para disputar o quarto Mundial de sua carreira, após semanas de especulação sobre sua presença na lista final.

As informações são da Veja. O anúncio foi feito por Ancelotti em um evento especial no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, e recolocou Neymar no centro do debate esportivo internacional, especialmente por seu histórico recente de lesões e pela ausência prolongada da Seleção desde outubro de 2023.

A Associated Press destacou que a escolha surpreendeu parte dos analistas e ex-jogadores no Brasil. A agência afirmou que se trata de “uma seleção que muitos analistas locais e ex-jogadores de futebol consideravam improvável há poucos dias”. A publicação também lembrou que Neymar é “o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols”, mas ponderou que o atacante “tem tido dificuldades para recuperar a melhor forma física desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023”.

A Reuters ressaltou o retorno do jogador depois de um longo afastamento provocado por problemas físicos. Segundo a agência, Neymar “retorna após uma longa ausência devido a uma série de lesões que o afastaram de boa parte das Eliminatórias, enquanto os pentacampeões buscam o sexto título, um recorde”. O texto também avaliou que a convocação representa uma “chance” para o atacante “retornar ao maior palco do futebol internacional”.

Nos Estados Unidos, o The Athletic, publicação ligada ao The New York Times, observou que Neymar não joga pela Seleção desde outubro de 2023. O veículo também registrou que a presença do camisa 10 na lista foi motivo de divisão entre torcedores brasileiros. “Houve um longo debate sobre a inclusão de Neymar na seleção, com pesquisas indicando que a opinião pública brasileira estava dividida. O atacante agora disputará sua quarta Copa do Mundo”, afirmou a reportagem.

Na Espanha, o Marca tratou a convocação de Neymar como uma das principais dúvidas solucionadas por Ancelotti. O jornal esportivo afirmou que “uma lista que estava repleta de dúvidas foi finalmente resolvida, principalmente em relação à possível inclusão de Neymar, que se concretizou”.

Na França, o L’Équipe destacou a presença do atacante do Santos ao lado de Endrick entre os pontos de maior atenção da lista brasileira. O jornal publicou o título: “A surpresa de Neymar, a aposta certeira de Endrick: a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo”.

A lista anunciada por Ancelotti reúne jogadores experientes, atletas de destaque no futebol europeu e nomes em atividade no Brasil. Para o gol, foram convocados Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio.

Na defesa, aparecem Alex Sandro, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibañez, do Al-Ahli, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, e Wesley, da Roma.

O meio-campo terá Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Danilo Santos, do Botafogo, Fabinho, do Al-Ittihad, e Lucas Paquetá, do Flamengo. No ataque, além de Neymar, foram chamados Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Raphinha, do Barcelona, Rayan, do Bournemouth, e Vini Jr., do Real Madrid.