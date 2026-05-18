Ancelotti convoca seleção brasileira para a Copa com Neymar no ataque; confira a lista completa

247 - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 e confirmou Neymar entre os atacantes chamados para o torneio. O jogador do Santos disputará seu quarto Mundial na carreira e foi incluído pela primeira vez em uma convocação feita pelo treinador italiano.

Convocados da seleção brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campo: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).

Técnico agradeceu por "conselhos recebidos"

Ao divulgar a lista, Ancelotti afirmou que a escolha dos nomes foi difícil pela alta concorrência entre os jogadores brasileiros e defendeu que a seleção seja construída com qualidade técnica, espírito coletivo, disciplina e resiliência.

“Quero agradecer à CBF pela renovação do meu contrato, por me dar a chance de seguir trabalhando neste país maravilhoso por mais 4 anos. Morar aqui, viver a experiência e a paixão do futebol brasileiro é muito bonito, agradecer aos torcedores que me receberam tão bem”, disse Ancelotti.

O treinador reconheceu que a convocação deixará atletas insatisfeitos, mas ressaltou que a decisão foi tomada com base no trabalho da comissão técnica.

“Foi muito difícil escolher 26 jogadores porque a concorrência aqui é muito alta. Falei isso na primeira entrevista, e é verdade. Sei perfeitamente que alguns jogadores que já estiveram conosco não vão ficar felizes com a lista. Sinto muito, agradeço a todos que estiveram conosco e se esforçaram para estar aqui”, afirmou.

Ancelotti também indicou o perfil que pretende ver na seleção durante a Copa. Para o técnico, a conquista não dependerá de uma suposta equipe perfeita, mas de um grupo capaz de reagir às dificuldades ao longo da competição.

“É uma lista para desenvolver um futebol de qualidade, com um espírito coletivo, disciplina. Não é a lista perfeita, mas tenho que dizer que a equipe perfeita não existe e não vai ganhar a Copa, mas vai ganhar a equipe mais resiliente. E queremos ser esse time”, declarou.

O italiano ainda afirmou que o Brasil tem condições de disputar o título e disse enxergar a cobrança em torno da seleção como um elemento positivo para a preparação.

“Podemos ganhar a Copa. Sei da expectativa. Uma expectativa alta te dá mais motivação -- e isso é importante na nossa preparação”, disse.

Ao comentar o processo de formação da lista, Ancelotti afirmou ter recebido muitas sugestões, mas destacou o trabalho interno feito pela comissão técnica.

“Recebi muitos conselhos -- muitos. Agradeço, mas o trabalho feito pela comissão técnica é muito bom, feito com competência, profissionalismo. Acho que tenho todas as informações possíveis para errar o menos possível. Não quero ser arrogante e dizer que sou o mais indicado para a decisão, mas agradeço a todos pelo conselho”, completou.

A relação de atacantes reúne Neymar, Vini Jr, Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Rayan. No meio-campo, foram chamados Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá.

Entre os defensores, Ancelotti convocou Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Para o gol, os escolhidos foram Alisson, Ederson e Weverton.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A convocação de Neymar também repercutiu entre torcedores nas redes sociais e ampliou a expectativa em torno da presença do atacante na partida em questão. Dados do Google Trends registraram pico de pesquisas acerca do nome de Neymar, indicando o aumento do interesse do público após a confirmação do jogador na lista da seleção brasileira.