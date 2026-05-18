Seleção define roteiro até estreia na Copa

247 - A seleção brasileira já tem definido o roteiro até a estreia na Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A informação foi publicada nesta segunda-feira (18) pelo Portal Terra. O treinador Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (18) os 26 atletas que representarão o Brasil no Mundial e abriu a etapa final de preparação, que terá apresentação na Granja Comary, amistoso no Maracanã, viagem aos Estados Unidos e último teste em Cleveland.

A programação da seleção brasileira começa em 27 de maio, com a chegada dos jogadores a Teresópolis, e segue com dois compromissos antes da estreia. O Brasil enfrentará o Panamá em 31 de maio, no Maracanã, viajará para os Estados Unidos no dia seguinte e jogará contra o Egito em 6 de junho, no Huntington Bank Field.

A convocação de Ancelotti encerra a fase de expectativa em torno da lista e inicia um período de ajustes técnicos, físicos e táticos. Com os nomes definidos, a comissão técnica passa a concentrar o trabalho na formação do grupo que disputará o primeiro jogo do Mundial contra a seleção marroquina.

O calendário até a Copa combina atividades no Brasil e nos Estados Unidos. A primeira etapa ocorrerá na Granja Comary, centro de treinamento da CBF em Teresópolis, local tradicional da preparação da seleção brasileira para grandes torneios. Ali, Ancelotti terá os primeiros dias de trabalho com o elenco completo à disposição, de acordo com a programação informada.

Preparação começa em Teresópolis

A apresentação dos jogadores está marcada para 27 de maio. A data abre oficialmente a preparação da seleção depois da convocação dos 26 atletas. A comissão técnica usará esse período para iniciar treinos, ajustar a condição física do grupo e organizar a estratégia para os amistosos.

A Granja Comary servirá como base para a primeira fase de atividades. O local receberá os atletas antes do amistoso contra o Panamá, primeiro compromisso da seleção depois da convocação. A partida ocorrerá no Maracanã, em 31 de maio, e marcará o reencontro do Brasil com a torcida em solo nacional antes da viagem ao exterior.

O jogo no Rio de Janeiro terá papel importante na avaliação final do grupo. Ancelotti poderá testar formações, observar encaixes entre setores e consolidar alternativas para a estreia na Copa. O amistoso também funcionará como etapa de adaptação competitiva após o período inicial de treinos.

Brasil viaja aos Estados Unidos em 1º de junho

Depois do amistoso contra o Panamá, a seleção brasileira seguirá para os Estados Unidos em 1º de junho. A viagem abrirá a segunda fase da preparação, já no país que receberá parte da agenda brasileira antes da estreia no Mundial.

O último amistoso ocorrerá em 6 de junho, contra o Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland. A partida será o teste final da seleção antes do início da Copa e oferecerá à comissão técnica uma última oportunidade para avaliar o comportamento do time em situação de jogo.

A sequência entre Panamá e Egito dará ao Brasil duas partidas de preparação em cenários diferentes. O primeiro compromisso ocorrerá no Maracanã, diante da torcida brasileira. O segundo já acontecerá em território norte-americano, poucos dias antes da estreia oficial.

Estreia contra Marrocos será em Nova Jersey

O Brasil iniciará sua participação na Copa do Mundo em 13 de junho, um sábado, contra Marrocos. O confronto acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco que receberá a estreia brasileira na competição.

A partida contra os marroquinos abrirá a campanha da seleção no torneio e concentrará as atenções depois de uma preparação curta, com treinos, deslocamentos e dois amistosos. A comissão técnica de Ancelotti chega a essa fase com a lista fechada e um calendário sem grandes intervalos até o primeiro jogo.

A agenda informada prevê uma reta final intensa para o Brasil. A seleção se reúne em 27 de maio, joga no Maracanã em 31 de maio, embarca para os Estados Unidos em 1º de junho, enfrenta o Egito em 6 de junho e estreia na Copa uma semana depois, contra Marrocos, em Nova Jersey.

Roteiro da seleção até a estreia

27 de maio: apresentação dos jogadores e início da preparação na Granja Comary, em Teresópolis.

31 de maio: amistoso contra o Panamá, no Maracanã.

1º de junho: viagem da seleção brasileira para os Estados Unidos.

6 de junho: amistoso contra o Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland.

13 de junho: estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Com a convocação concluída, a seleção brasileira entra na fase decisiva de preparação para o Mundial. O planejamento de Ancelotti prevê concentração em Teresópolis, dois amistosos e adaptação aos Estados Unidos antes do primeiro desafio na Copa do Mundo.