'Agora é representar nossa nação. Vamos com tudo', diz Endrick ao celebrar convocação para a Copa do Mundo

247 - O jogador Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira após entrar na lista de 26 jogadores convocados pelo treinador Carlo Ancelotti para a busca pelo hexa. O atacante do Lyon celebrou a convocação, agradeceu pela oportunidade e deve se apresentar na Granja Comary em 27 de maio, junto com a maior parte do grupo.

O jovem atleta ganhou espaço com Ancelotti após a última Data Fifa, quando participou dos amistosos contra França e Croácia e teve bom desempenho diante dos croatas. O jogador e o treinador já haviam trabalhado juntos no Real Madrid, antes de o atacante seguir por empréstimo ao Lyon em busca de mais ritmo de jogo.

O jovem atacante reagiu à convocação com uma mensagem de agradecimento e entusiasmo pela chance de defender o Brasil no Mundial. “Obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso. A minha primeira Copa do Mundo com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Agora é representar a nossa nação, vamos com tudo juntos sempre!”, afirmou o jogador.

A presença de Endrick na lista de Ancelotti marca um novo capítulo na trajetória do atacante com a camisa da seleção. O jogador teve pouco tempo para convencer a comissão técnica, já que contou com apenas uma convocação recente para mostrar serviço ao treinador antes da definição dos 26 nomes.

O desempenho contra a Croácia pesou a favor do atacante, que chegou à seleção em meio a um processo de retomada de ritmo no futebol europeu. O empréstimo ao Lyon também aparece como parte desse percurso, já que Ancelotti aconselhou o jogador a buscar mais minutos em campo para aumentar suas chances de retornar ao grupo brasileiro.

A relação entre treinador e atleta começou no Real Madrid. Ancelotti comandou Endrick no clube espanhol e acompanhou de perto a adaptação do atacante ao futebol europeu. A ida ao Lyon representou uma tentativa de manter o jogador em atividade mais constante e fortalecer sua disputa por espaço na seleção brasileira.

Preparação começa na Granja Comary

Endrick deve se apresentar na Granja Comary no dia 27 de maio, mesma data prevista para a chegada da maior parte dos convocados. A única exceção envolve atletas que disputarão a final da Liga dos Campeões, marcada para 30 de maio, e que integrarão o grupo em momento posterior.

A seleção brasileira terá dois amistosos antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro compromisso ocorrerá em 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã. Depois, já nos Estados Unidos, o Brasil fará o último teste diante do Egito, em Cleveland, no dia 6 de junho.

A estreia brasileira no Mundial está marcada para 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, no MetLife Stadium. A seleção ainda enfrentará Haiti e Escócia na fase de grupos.

A convocação coloca Endrick entre os nomes de ataque escolhidos por Ancelotti para a campanha brasileira na Copa. O jogador chega ao torneio em sua primeira experiência mundialista e passa a integrar um grupo que carregará a expectativa nacional pela conquista do sexto título.