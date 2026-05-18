Vini Jr celebra convocação para a Copa do Mundo: "Vamos dar a vida para trazer alegria ao Brasil"

247 - O atacante Vinicius Júnior comemorou nesta segunda-feira (18) sua convocação para a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Real Madrid está entre os 26 nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira no torneio. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Em postagem nas redes sociais, o atacante relembrou sua trajetória até chegar à segunda participação em Mundiais. "Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou para minha segunda", escreveu o atleta.

Aos 25 anos, Vini Jr disputou sua primeira Copa em 2022, no Catar. Na ocasião, marcou um gol na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, além de registrar duas assistências. A seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final após derrota nos pênaltis para a Croácia.

Em nova mensagem publicada após a convocação, o atacante afirmou que o ciclo até o Mundial exigiu esforço para assegurar presença na lista final da seleção. "Foram três anos e meio de muito trabalho para garantir um lugar entre os 26. Não foi fácil. Obrigado ao mister pela confiança, toda minha família, aos fãs pelo apoio de sempre. Vamos juntos! Somos o Brasil e vamos dar a vida para trazer a alegria para o nosso país", declarou.

O jogador também demonstrou confiança no elenco brasileiro para a disputa da competição. "Que a história seja diferente! Confiem no nosso grupo! O sonho está vivo!", acrescentou.