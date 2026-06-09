Ancelotti mira quartas como teste decisivo para o Brasil na Copa

247 - O técnico Carlo Ancelotti trabalha com a ideia de que o Brasil precisará chegar às quartas de final da Copa do Mundo em condições competitivas para enfrentar um duelo de alto grau de dificuldade, em um cenário que já é tratado internamente como teste decisivo para a Seleção. No Mundial ampliado para 48 equipes, a caminhada até essa etapa será mais longa do que nas edições anteriores.

As informações são do UOL. Segundo a publicação, o planejamento do treinador não reduz a importância da estreia contra Marrocos, no sábado (13), partida vista como fundamental para diminuir a pressão acumulada durante a preparação e dar estabilidade ao início da campanha brasileira.

Com o novo formato da Copa do Mundo, as seleções que alcançarem as quartas de final terão disputado uma partida a mais em comparação com os Mundiais anteriores. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros também avançarão à fase eliminatória, ampliando o número de jogos e aumentando o desgaste ao longo da competição.

No entorno da Seleção, a avaliação é que o raciocínio de Ancelotti guarda semelhança com a lógica que o treinador aplicava no Real Madrid. No clube espanhol, chegar ao menos às quartas de final da Liga dos Campeões era considerado um objetivo mínimo dentro do planejamento esportivo.

Para o Brasil, a fase de quartas de final tem peso simbólico e esportivo. A Seleção foi eliminada justamente nessa etapa nas duas últimas Copas do Mundo: em 2022, diante da Croácia, e em 2018, contra a Bélgica. Em 2014, o time chegou à semifinal, mas acabou marcado pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

A leitura interna é que, no modelo atual da competição, atingir as quartas não representará apenas cumprir uma etapa do torneio, mas chegar a um ponto em que o nível de exigência será semelhante ao de uma decisão. Para Ancelotti, o desempenho até lá tende a ser determinante para medir a maturidade da equipe e sua capacidade de disputar o título.

A estreia contra Marrocos, portanto, ganha valor estratégico. Um bom resultado no sábado (13) pode ajudar a aliviar a tensão inicial, organizar o ambiente da Seleção e dar ao treinador margem para conduzir o grupo dentro de um Mundial mais longo, mais amplo e com margem menor para erros a partir da fase eliminatória.