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      Arrascaeta avança em recuperação no Flamengo e mira Copa

      Meia uruguaio trata fratura na clavícula direita após cirurgia e segue nos planos de Marcelo Bielsa para a Seleção Uruguaia

      Arrascaeta avança em recuperação no Flamengo e mira Copa (Foto: Reprocução/Instagram)
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      247 -  O meia do Flamengo Giorgian de Arrascaeta deu mais um passo no processo de recuperação da fratura na clavícula direita e compartilhou, nesta quarta-feira (20), um vídeo em que aparece realizando exercícios com uma bola de basquete. O trabalho faz parte da tentativa do jogador de retomar a melhor condição física e seguir nos planos da Seleção Uruguaia para a Copa do Mundo, as informações são da CNN Brasil.

      Segundo a CNN Brasil, Arrascaeta sofreu a lesão no dia 29 de abril, durante a partida contra o Estudiantes, pela Copa Libertadores. A fratura aconteceu após uma queda no gramado. No dia seguinte, o camisa 10 passou por cirurgia e precisou da fixação de uma placa na clavícula direita.

      Nas imagens publicadas nas redes sociais, o uruguaio aparece executando uma sequência de movimentos com a bola de basquete. A atividade indica uma etapa de fortalecimento da região lesionada, dentro do planejamento de recuperação após o procedimento cirúrgico.

      Mesmo em tratamento, Arrascaeta foi mantido na pré-lista de Marcelo Bielsa para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Titular da Celeste, o meia se apresentou à seleção na última segunda-feira (18), onde dará continuidade ao trabalho de recuperação no centro de treinamento.

      A possibilidade de disputar o torneio mantém o jogador focado em acelerar sua evolução física com segurança. Caso confirme presença, Arrascaeta disputará a terceira Copa do Mundo de sua carreira.

      No Flamengo, a recuperação do meia é acompanhada com atenção, já que ele é uma das principais referências técnicas do elenco. A prioridade, porém, segue sendo a resposta clínica após a cirurgia e o retorno gradual às atividades.

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