Arrascaeta avança em recuperação no Flamengo e mira Copa

247 - O meia do Flamengo Giorgian de Arrascaeta deu mais um passo no processo de recuperação da fratura na clavícula direita e compartilhou, nesta quarta-feira (20), um vídeo em que aparece realizando exercícios com uma bola de basquete. O trabalho faz parte da tentativa do jogador de retomar a melhor condição física e seguir nos planos da Seleção Uruguaia para a Copa do Mundo, as informações são da CNN Brasil.

Segundo a CNN Brasil, Arrascaeta sofreu a lesão no dia 29 de abril, durante a partida contra o Estudiantes, pela Copa Libertadores. A fratura aconteceu após uma queda no gramado. No dia seguinte, o camisa 10 passou por cirurgia e precisou da fixação de uma placa na clavícula direita.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, o uruguaio aparece executando uma sequência de movimentos com a bola de basquete. A atividade indica uma etapa de fortalecimento da região lesionada, dentro do planejamento de recuperação após o procedimento cirúrgico.

Mesmo em tratamento, Arrascaeta foi mantido na pré-lista de Marcelo Bielsa para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Titular da Celeste, o meia se apresentou à seleção na última segunda-feira (18), onde dará continuidade ao trabalho de recuperação no centro de treinamento.

A possibilidade de disputar o torneio mantém o jogador focado em acelerar sua evolução física com segurança. Caso confirme presença, Arrascaeta disputará a terceira Copa do Mundo de sua carreira.

No Flamengo, a recuperação do meia é acompanhada com atenção, já que ele é uma das principais referências técnicas do elenco. A prioridade, porém, segue sendo a resposta clínica após a cirurgia e o retorno gradual às atividades.