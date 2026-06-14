Curaçao leva idioma crioulo à Copa e apresenta ao mundo o papiamento

247 - A inédita participação de Curaçao em uma Copa do Mundo coloca em evidência não apenas o futebol da pequena nação caribenha, mas também uma das expressões mais marcantes de sua identidade cultural: o papiamento, língua crioula falada por cerca de 350 mil pessoas e presente no cotidiano da população da ilha. As informações foram publicadas neste domingo (14) pelo Portal G1.

O idioma ganhou projeção internacional com a classificação histórica da seleção curacense para o Mundial. Entre os torcedores, uma expressão passou a ecoar nos estádios e redes sociais: “ola blou”, ou “onda azul”, referência ao movimento de apoio à equipe nacional e à cor que simboliza o país.

Um país que convive com quatro idiomas

Embora o papiamento seja a principal língua utilizada em ambientes familiares, meios de comunicação e, cada vez mais, na educação, Curaçao mantém uma realidade linguística singular. A população convive diariamente com quatro idiomas.

Além do papiamento, o holandês ocupa espaço relevante na administração pública e em atividades formais. O espanhol e o inglês aparecem com frequência no turismo, no comércio e na prestação de serviços.

A doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), Manuele Bandeira, especialista em línguas crioulas de base portuguesa e na morfologia do papiamento, destaca a capacidade multilíngue da população local.

"É extremamente comum que, no cotidiano, os falantes mudem de idioma no meio de uma mesma conversa para dar ênfase a termos específicos ou simplesmente por saberem que o interlocutor compreende os diferentes repertórios", comenta Bandeira, que é professora na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-BA).

Como surgiu o papiamento

O papiamento, também chamado oficialmente de papiamentu, integra o grupo das línguas crioulas. Especialistas classificam esse tipo de idioma como resultado de intensos processos históricos de contato entre povos que falavam diferentes línguas e precisavam criar formas comuns de comunicação.

"Uma língua crioula surge quando populações que falam idiomas diferentes são reunidas em um ambiente de confinamento (como ilhas, barracões ou plantações coloniais) e precisam criar um meio de comunicação comum", explica Manuele.

A pesquisadora acrescenta que o processo se consolida quando as novas gerações passam a utilizar essa forma de comunicação como língua materna.

A história do papiamento está diretamente ligada à formação social de Curaçao durante o período colonial. Em 1634, a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas assumiu o controle da ilha, então dominada pelos espanhóis. A posição estratégica transformou o território em um importante centro comercial e em um dos principais pontos de circulação de africanos escravizados no Caribe e nas Américas.

A partir de 1651, judeus sefarditas que chegaram à ilha, muitos deles vindos de Recife após a retomada portuguesa, também contribuíram para a formação cultural e linguística local.

Influências de várias partes do mundo

O desenvolvimento do papiamento ocorreu a partir do contato entre diferentes tradições linguísticas. A língua incorporou elementos do holandês, do espanhol, do português, de variedades afro-portuguesas oriundas da África Ocidental e, posteriormente, do inglês.

Esse processo gerou uma identidade linguística própria, que permanece viva até hoje e funciona como um dos principais símbolos culturais de Curaçao.

A forte presença do português

Apesar das transformações acumuladas ao longo dos séculos, o português continua presente em estruturas fundamentais do papiamento.

Entre os exemplos citados por especialistas estão as preposições "di" (de), "ku" (com) e "pa" (para), além de pronomes como "ken" (quem) e "unda" (onde).

"Embora o idioma tenha passado por um forte processo de hispanicização ao longo dos séculos, o seu 'coração' gramatical permanece ligado à língua portuguesa", analisa Bandeira.

A influência também aparece em verbos amplamente utilizados, como "bai" (ir), "por" (pode) e "tin" (tem), além de palavras do cotidiano, como "ainda", "semper", "kachó" (cachorro) e "nobo" (novo).

Expressões que revelam a cultura local

O papiamento preserva diversas expressões idiomáticas que refletem valores, costumes e experiências históricas da população de Curaçao.

"Muitas expressões utilizam metáforas que, se traduzidas literalmente, perdem o sentido pretendido. São expressões idiomáticas, enraizadas na cultura local", afirma Manuele.

Entre os provérbios mais conhecidos estão:

"Ora bichi bini ariba bisa ku e bou ta hole stinki kere"

Significado literal: "Quando um bicho vier de cima e disser que o de baixo cheira mal, acredite nele".

Sentido simbólico: recomenda confiar na avaliação de alguém que possui conhecimento ou experiência sobre determinado assunto.

"Jambo biew a bolbe na wea"

Significado literal: "O quiabo velho voltou para a panela".

Sentido simbólico: utilizado para descrever a retomada de um relacionamento encerrado anteriormente.

"Djente blanku no ta kurason"

Significado literal: "Dente branco não é coração".

Sentido simbólico: alerta que simpatia aparente ou um sorriso amigável não garantem sinceridade.

A língua que acompanha a estreia histórica na Copa

A classificação para a Copa do Mundo representa um marco para Curaçao, país que participa pela primeira vez da principal competição do futebol mundial.

A expressão "ola blou" tornou-se um dos símbolos da campanha da seleção e reforça o papel do papiamento como elemento de união nacional.

"A onda azul faz referência naturalmente ao icônico azul de Curaçao, uma cor que remete ao seu cenário paradisíaco e à bandeira nacional, predominantemente azul", explica Bandeira.

Para a pesquisadora, a estreia da seleção no Mundial e a projeção internacional do idioma carregam significados semelhantes para o país.

"Assim como o futebol permite que Curaçao, a menor nação em números populacionais a se classificar para um torneio mundial, seja vista e ouvida no mundo todo, o papiamento é o veículo que simboliza e reúne tantas culturas, histórias e etnias internamente", afirma.