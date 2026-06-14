Escócia vence Haiti e lidera grupo do Brasil na Copa
Seleção escocesa vence por 1 a 0 e assume liderança isolada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026
247 - A Escócia estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Haiti por 1 a 0 neste sábado (13), em Boston, pela primeira rodada do Grupo C.Com o resultado, os escoceses assumiram a liderança da chave que também reúne Brasil e Marrocos. As informações são da CNN Brasil.
O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista John McGinn ainda no primeiro tempo. A vitória garantiu três pontos à seleção europeia, que passou a ocupar a primeira colocação do grupo. Brasil e Marrocos aparecem logo atrás, com um ponto cada, após o empate por 1 a 1 na rodada de abertura. O Haiti ainda não pontuou.
Escócia aproveita oportunidade e sai na frente
O início do confronto foi marcado por equilíbrio. A Escócia teve mais posse de bola nos primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para superar a marcação haitiana. Aos nove minutos, o Haiti respondeu com perigo em um rápido contra-ataque conduzido por Providence, que avançou pela esquerda e cruzou para Deedson. O atacante, porém, não conseguiu concluir a jogada.
A seleção escocesa voltou a assustar aos 16 minutos. Em boa troca de passes, McTominay finalizou na trave e quase abriu o placar. Quando o Haiti começava a ganhar confiança, a Escócia encontrou o caminho do gol.
Aos 27 minutos, Adams recebeu pela direita, tabelou e finalizou para defesa de Placide. No rebote, John McGinn apareceu livre para concluir. A bola ainda desviou em Bellegarde antes de entrar, enganando o goleiro haitiano.
Mesmo em vantagem, a Escócia continuou criando oportunidades. Shankland quase ampliou pouco depois, em desvio de cabeça que passou com perigo.
Haiti reage e cria chances de empate
A equipe caribenha não se abalou após sofrer o gol. Aos 33 minutos, voltou a levar perigo em uma finalização após rebote dentro da área. Três minutos depois, Pierrot fez boa jogada individual e encontrou Providence em posição favorável, mas Hickey conseguiu impedir a conclusão.
Empurrado pela torcida presente em Boston, o Haiti manteve a pressão até o intervalo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol.
Na volta para o segundo tempo, a Escócia criou a primeira chance clara. Adams cruzou para a área, Shankland não alcançou a bola e Doak apareceu na sobra para finalizar, mas a defesa haitiana afastou o perigo.
Com o desgaste físico das duas equipes, a partida perdeu intensidade durante boa parte da etapa final. Ainda assim, os momentos decisivos ficaram reservados para os minutos finais.
Pressão haitiana não evita derrota
Aos 27 minutos do segundo tempo, Hickey encontrou McGinn livre na área, mas o meia desperdiçou a oportunidade ao finalizar para fora. Na sequência, o Haiti respondeu com Providence, que arriscou chute cruzado. Isidor quase alcançou a bola para completar para o gol, mas a jogada passou rente à trave.
Os haitianos seguiram insistindo. Aos 32 minutos, Bellegarde tentou de fora da área, mas a finalização foi bloqueada pela defesa escocesa. No rebote, Providence também foi travado.
A melhor oportunidade do Haiti surgiu aos 38 minutos. Após cruzamento para a área, Pierrot subiu livre para cabecear, mas mandou para fora. O atacante ainda voltou a assustar nos acréscimos, sem sucesso.
A Escócia conseguiu administrar a vantagem nos minutos finais e confirmou a vitória por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo.
Próximos jogos
O Haiti volta a campo na quinta-feira (19), às 21h30, quando enfrentará a Seleção Brasileira no Estádio da Filadélfia. Mais cedo, às 19h, a Escócia encara o Marrocos em Boston.
A terceira e última rodada do Grupo C será disputada em 24 de junho, com os confrontos Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti acontecendo simultaneamente.