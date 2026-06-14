Copa do Mundo: Irã ainda tem 11 vistos negados nos EUA

247 - A seleção do Irã obteve um avanço parcial na tentativa de regularizar a entrada de sua delegação nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Quatro integrantes da comitiva receberam autorização para ingressar no país após uma nova análise dos pedidos de visto. .

Apesar da liberação de parte dos documentos, a situação continua preocupando a delegação iraniana. Citando agências internacionais, o Metrópoles destaca que onze integrantes seguem sem autorização para entrar em território estadunidense, justamente às vésperas da estreia da equipe no Mundial.

Nova tentativa reverte parte das negativas

O problema começou após 15 pedidos de visto serem inicialmente negados pelas autoridades dos Estados Unidos. Em busca de uma solução, integrantes da delegação reapresentaram a documentação enquanto estavam em Tijuana, no México, cidade escolhida como base logística antes da entrada no território norte-americano.

Segundo a BBC, quatro solicitações acabaram aprovadas nessa nova etapa de análise. Entre os beneficiados estão um analista da comissão técnica, dois representantes da Federação Iraniana de Futebol e outro integrante da delegação cuja identidade não foi divulgada.

Por outro lado, seis pedidos voltaram a ser rejeitados, mantendo o impasse para uma parcela significativa da estrutura que acompanha a seleção.

Dirigentes seguem impedidos de entrar nos EUA

Entre os nomes que continuam sem autorização para ingressar nos Estados Unidos estão integrantes considerados importantes para o funcionamento da equipe durante a competição.

De acordo com a BBC, permanecem barrados o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, um dos vice-presidentes da entidade e profissionais ligados às áreas de operações, comunicação e segurança.

A indefinição ocorre em um momento decisivo da preparação da seleção iraniana para o torneio, já que parte da estrutura administrativa e operacional ainda não sabe se poderá acompanhar a equipe em solo americano.

Estreia acontece em Los Angeles

O Irã inicia sua campanha na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15), quando enfrenta a Nova Zelândia, em Los Angeles, pelo Grupo G.

A equipe disputará toda a fase de grupos nos Estados Unidos. Além dos neozelandeses, os iranianos terão pela frente Bélgica e Egito na busca por uma vaga na fase eliminatória.

Dependendo dos resultados ao longo da competição, o torneio poderá proporcionar um novo confronto entre Irã e Estados Unidos. As seleções já se enfrentaram nas Copas do Mundo de 1998 e 2022, com uma vitória para cada lado.