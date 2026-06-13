Chefe da delegação iraniana critica “falta de coordenação” da Fifa em questões de vistos na Copa

Por Emily Green

CIDADE DO MÉXICO, 12 Jun (Reuters) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não cumpriu a promessa de garantir acesso total à Federação Iraniana de Futebol para os três jogos da seleção nos Estados Unidos, afirmou o supervisor da seleção iraniana na Copa do Mundo à Reuters.

Mahdi Mohammad Nabi, que também atuou como supervisor do Irã responsável pelas operações da equipe nas Copas do Mundo de 2018 e 2022 na Rússia e no Catar, está entre os 15 membros da Federação Iraniana de Futebol que tiveram o visto negado para viajar aos EUA para os jogos da Copa do Mundo.

Ele falou à Reuters nesta quinta-feira, um dia depois de Infantino dar uma entrevista coletiva espontânea na Cidade do México, na qual comemorou a participação do Irã no torneio como prova do sucesso de sua organização em lidar com questões políticas complexas.

“Esperamos que o senhor Infantino realmente cumpra as promessas que fez à seleção iraniana”, disse Nabi à Reuters nesta quinta-feira.

“Os regulamentos e protocolos da Fifa devem ser devidamente seguidos tanto pelas federações membros quanto pelos anfitriões.”

A Fifa não respondeu a um pedido de comentário em um primeiro momento.

O Departamento de Estado dos EUA afirmou que os vistos foram rejeitados porque “não permitirá que a seleção iraniana abuse desse sistema para introduzir terroristas nos EUA sob falsos pretextos”.

As dificuldades enfrentadas pela seleção iraniana, que também transferiu sua base de treinamento de última hora do Arizona para Tijuana devido às questões de visto, levantaram sérias questões sobre a organização da Copa do Mundo de 2026 – a maior de todos os tempos – que será sediada conjuntamente pelo México, pelos EUA e pelo Canadá.

Os EUA também negaram vistos a jornalistas iranianos e africanos que cobririam a Copa do Mundo, chegaram a implementar um sistema de fiança para países sinalizados por altas taxas de permanência ilegal após o vencimento do visto e impuseram proibições de viagem contra cidadãos de quatro países que se classificaram para a Copa do Mundo.

Os EUA barraram a entrada do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan nesta semana, apesar de ele possuir um visto válido para entrar nos EUA, por supostas ligações a “organizações terroristas”.

Mas o Irã é a única seleção da Copa do Mundo que teve um grande número de membros de sua federação impedidos de entrar nos EUA.

As recusas ocorrem em um contexto de intensificação dos ataques entre os países em conflito, que ameaça reacender uma guerra em grande escala que havia sido suspensa em abril quando os dois lados concordaram com um frágil cessar-fogo.

Esta é a primeira Copa do Mundo desde sua criação, em 1930, em que um país anfitrião receberá uma nação com a qual está em guerra.

Nabi falou no lado de fora do Hotel Marriott em Tijuana, onde a seleção iraniana está hospedada se preparando para a Copa do Mundo.

Os jogadores receberam vistos dos EUA dez dias antes de sua primeira partida em Los Angeles, marcada para segunda-feira contra a Nova Zelândia.

Nabi disse que nunca viu “tamanha falta de coordenação” em uma Copa do Mundo.

Toda a saga dos vistos, disse, “prejudicou a capacidade de adaptação dos nossos jogadores” e colocou a equipe em desvantagem em relação aos outros competidores.

Questionado sobre a alegação do Departamento de Estado dos EUA de que a federação de futebol do Irã estaria tentando “introduzir terroristas” nos EUA, Nabi se recusou a responder. “Estamos aqui para falar de esportes; não viemos para nos envolver em atividades políticas.”

Na quarta-feira, Infantino se defendeu das preocupações sobre as questões de visto e o papel da Fifa, dizendo que a entidade que rege o futebol mundial não poderia ditar decisões de imigração aos países anfitriões da Copa do Mundo.

“Não controlamos tudo. Talvez seja bom apenas acalmar os ânimos, relaxar.”

Ainda assim, as restrições de visto dos EUA contrastam fortemente com outras edições da Copa do Mundo. Por exemplo, a Rússia flexibilizou seus rigorosos requisitos de visto para a Copa do Mundo de 2018, implementando um sistema de isenção para torcedores com ingressos para o torneio.

O jogador iraniano Saeid Ezzatollahi disse à Reuters que a equipe aceitou que os jogadores não podem ter suas famílias presentes no torneio para assistir às partidas e torcer por eles devido às restrições de visto. Mas afirmou que a Fifa havia prometido à federação que os dirigentes e funcionários receberiam vistos.

“Precisamos de toda a nossa equipe e, especialmente, dos nossos principais caras que podem nos ajudar durante este torneio”, disse à Reuters na quinta-feira.

Ezzatollahi disse que a guerra no Irã tem afetado profundamente os jogadores, apesar de eles estarem tentando se concentrar apenas nos treinos para os jogos de futebol.

“Estamos aproveitando esta oportunidade e temos que nos mobilizar para lutar pelo que chamamos de amor. E esse amor, para nós, é o futebol.”

(Reportagem de Emily Green)