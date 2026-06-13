Bielsa arma Uruguai sem Arrascaeta para estreia na Copa

247 - O técnico Marcelo Bielsa encaminhou a escalação do Uruguai para a estreia na Copa do Mundo, marcada para segunda-feira (15), contra a Arábia Saudita, em Miami, nos Estados Unidos. Sem Arrascaeta, vetado por lesão na panturrilha, a seleção uruguaia deve iniciar a competição com uma formação reformulada.

A ausência do meia do Flamengo não é o único problema para Bielsa. De acordo com a publicação, a Celeste também não terá os zagueiros Ronald Araújo e José María Giménez no primeiro compromisso do Grupo H, ambos fora por lesão.

Nos treinos realizados em Playa del Carmen, no México, Bielsa trabalhou uma base titular sem Arrascaeta. Segundo o jornal El País, a possível escalação do Uruguai tem Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Matías Viña; Valverde, Ugarte, Bentancur e Maximiliano Araújo; Federico Viñas e Darwin Núñez.

A montagem do time permite variações táticas. A equipe pode atuar no tradicional 4-3-3 usado por Bielsa, mas também tem desenho para um 4-4-2 ou um 4-1-4-1, com Ugarte como volante mais recuado e Darwin Núñez como principal referência ofensiva.

Comandado por Bielsa, o Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. A estreia diante dos sauditas será o primeiro teste de uma seleção que chega ao Mundial pressionada por baixas importantes, mas com nomes de peso no meio-campo e no ataque.

Depois da abertura em Miami, a Celeste voltará a campo contra Cabo Verde, em 21 de junho, às 19h, no horário de Brasília, novamente em Miami. O último jogo da fase de grupos será diante da Espanha, em 26 de junho, às 21h, em Akron.1O técnico Marcelo Bielsa encaminhou a escalação do Uruguai para a estreia na Copa do Mundo, marcada para segunda-feira (15), contra a Arábia Saudita, em Miami, nos Estados Unidos. Sem Arrascaeta, vetado por lesão na panturrilha, a seleção uruguaia deve iniciar a competição com uma formação reformulada, segundo informações do GE.

A ausência do meia do Flamengo não é o único problema para Bielsa. De acordo com a publicação, a Celeste também não terá os zagueiros Ronald Araújo e José María Giménez no primeiro compromisso do Grupo H, ambos fora por lesão.

Nos treinos realizados em Playa del Carmen, no México, Bielsa trabalhou uma base titular sem Arrascaeta. Segundo o jornal El País, a possível escalação do Uruguai tem Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Matías Viña; Valverde, Ugarte, Bentancur e Maximiliano Araújo; Federico Viñas e Darwin Núñez.

A montagem do time permite variações táticas. A equipe pode atuar no tradicional 4-3-3 usado por Bielsa, mas também tem desenho para um 4-4-2 ou um 4-1-4-1, com Ugarte como volante mais recuado e Darwin Núñez como principal referência ofensiva.

Comandado por Bielsa, o Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. A estreia diante dos sauditas será o primeiro teste de uma seleção que chega ao Mundial pressionada por baixas importantes, mas com nomes de peso no meio-campo e no ataque.

Depois da abertura em Miami, a Celeste voltará a campo contra Cabo Verde, em 21 de junho, às 19h, no horário de Brasília, novamente em Miami. O último jogo da fase de grupos será diante da Espanha, em 26 de junho, às 21h, em Akron.