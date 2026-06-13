Neymar fica fora da estreia do Brasil, mas acompanhará jogo no banco

247 - A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, neste sábado (13), às 19h, no MetLife Stadium, com Neymar fora de combate. Em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita, o camisa 10 não será utilizado por Carlo Ancelotti, embora acompanhe a delegação e fique no banco de reservas, segundo informações da ESPN.

O atacante do Santos não foi relacionado para a partida, mas recebeu autorização para permanecer ao lado dos jogadores e da comissão técnica. A presença no banco seguirá o mesmo procedimento adotado no amistoso contra o Panamá, no Maracanã, quando Neymar participou do aquecimento no gramado e depois assistiu ao jogo sem condições físicas de atuar.

Desde a apresentação à Seleção, em 27 de maio, o jogador ainda não treinou com o restante do elenco. Neste sábado (13), enquanto os titulares e reservas cumpriram a rotina normal de um dia de jogo, ele permaneceu na fisioterapia, dentro do planejamento conduzido pelo departamento médico.

A ausência de Neymar é o único desfalque confirmado para a abertura da campanha brasileira no Mundial. Ancelotti deve mandar a campo Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Raphinha e Vinícius Jr.

Busca por informações sobre Neymar toma conta da internet

A proximidade da estreia brasileira também movimentou os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, refletindo o interesse do público por informações sobre escalação, transmissão, horário do jogo e a situação de Neymar antes de Brasil x Marrocos.