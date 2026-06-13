'Capítulo especial da minha história', afirma Carlo Ancelotti às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa
“É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil", celebrou o técnico
247 - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou neste sábado (13) que vive um momento marcante ao iniciar sua trajetória em Copa do Mundo no comando da equipe, que estreia neste sábado (13), contra o Marrocos.
“É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil!”, escreveu o técnico.
A seleção brasileira inicia sua campanha neste sábado, contra o Marrocos, às 19h, horário de Brasília. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Depois da estreia contra Marrocos, o Brasil voltará a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti. O duelo está marcado para as 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, também nos Estados Unidos.
A seleção encerrará sua participação na fase de grupos no dia 24 de junho, contra a Escócia, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.
Convocados do Brasil
Goleiros
Alisson (Liverpool); Weverton (Grêmio); e Ederson (Fenerbahçe).
Defensores
Alex Sandro (Flamengo); Bremer (Juventus); Danilo (Flamengo); Douglas Santos (Zenit); Gabriel Magalhães (Arsenal); Ibañez (Al-Ahli); Léo Pereira (Flamengo); e Marquinhos (PSG).
Meio-campistas
Bruno Guimarães (Newcastle); Casemiro (Manchester United); Danilo (Botafogo); Fabinho (Al-Ittihad); Lucas Paquetá (Flamengo); e Éderson (Atalanta).
Atacantes
Endrick (Lyon); Gabriel Martinelli (Arsenal); Igor Thiago (Brentford); Luiz Henrique (Zenit); Matheus Cunha (Manchester United); Neymar (Santos); Rayan (Bournemouth); Vinicius Júnior (Real Madrid); e Raphinha (Barcelona).
Grupos da Copa
GRUPO A: México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca
GRUPO B: Canadá, Suíça, Catar e Bósnia
GRUPO C: Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti
GRUPO D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia
GRUPO E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao
GRUPO F: Holanda, Tunísia, Japão e Suécia
GRUPO G: Bélgica, Nova Zelândia, Egito e Irã
GRUPO H: Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita
GRUPO I: França, Noruega, Senegal e Iraque
GRUPO J: Argentina, Jordânia, Argélia e Áustria
GRUPO K: Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão
GRUPO L: Inglaterra, Panamá, Croácia e Gana