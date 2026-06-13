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      'Capítulo especial da minha história', afirma Carlo Ancelotti às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa

      “É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil", celebrou o técnico

      Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)
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      247 - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou neste sábado (13) que vive um momento marcante ao iniciar sua trajetória em Copa do Mundo no comando da equipe, que estreia neste sábado (13), contra o Marrocos.

      “É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil!”, escreveu o técnico.

      A seleção brasileira inicia sua campanha neste sábado, contra o Marrocos, às 19h, horário de Brasília. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

      Depois da estreia contra Marrocos, o Brasil voltará a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti. O duelo está marcado para as 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, também nos Estados Unidos.

      A seleção encerrará sua participação na fase de grupos no dia 24 de junho, contra a Escócia, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

      Convocados do Brasil

      Goleiros

      Alisson (Liverpool); Weverton (Grêmio); e Ederson (Fenerbahçe).

      Defensores

      Alex Sandro (Flamengo); Bremer (Juventus); Danilo (Flamengo); Douglas Santos (Zenit); Gabriel Magalhães (Arsenal); Ibañez (Al-Ahli); Léo Pereira (Flamengo); e Marquinhos (PSG).

      Meio-campistas

      Bruno Guimarães (Newcastle); Casemiro (Manchester United); Danilo (Botafogo); Fabinho (Al-Ittihad); Lucas Paquetá (Flamengo); e Éderson (Atalanta).

      Atacantes

      Endrick (Lyon); Gabriel Martinelli (Arsenal); Igor Thiago (Brentford); Luiz Henrique (Zenit); Matheus Cunha (Manchester United); Neymar (Santos); Rayan (Bournemouth); Vinicius Júnior (Real Madrid); e Raphinha (Barcelona).

      Grupos da Copa

      GRUPO A: México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca

      GRUPO B: Canadá, Suíça, Catar e Bósnia

      GRUPO C: Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti

      GRUPO D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia

      GRUPO E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao

      GRUPO F: Holanda, Tunísia, Japão e Suécia

      GRUPO G: Bélgica, Nova Zelândia, Egito e Irã

      GRUPO H: Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita

      GRUPO I: França, Noruega, Senegal e Iraque

      GRUPO J: Argentina, Jordânia, Argélia e Áustria

      GRUPO K: Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão

      GRUPO L: Inglaterra, Panamá, Croácia e Gana

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