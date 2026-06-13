Em dia de jogo da Seleção Brasileira, Lula manda recado aos jogadores: 'joguem com alma' (vídeo)

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou neste sábado (13) uma mensagem pública ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores da Seleção Brasileira horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Lula pediu mais dedicação, espírito de luta e comprometimento da equipe na busca pelo hexacampeonato.

No vídeo, o presidente destacou a responsabilidade dos atletas de representar milhões de brasileiros que acompanham a campanha da Seleção com expectativa pela conquista de mais um título mundial.

"Então diga pra eles, Ancelotti, que ele fez o jogar para o povo brasileiro. Jogar para os adolescentes brasileiros. Jogar para as meninas e para os meninos que estão com expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexacampeonato", diz Lula no vídeo.

Lula pede mais "alma" aos jogadores

Na mensagem, o presidente avaliou que a equipe precisa demonstrar mais entrega dentro de campo, independentemente da qualidade técnica dos atletas. "Nós não temos a melhor seleção do mundo, mas não temos a melhor seleção do Brasil. Portanto, dê um conselho para esses meninos. Além de jogar a bola que vocês sabem, jogue com um pouco de alma."

Lula também pediu resiliência diante das dificuldades que surgirem ao longo das partidas. "Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando, levante e vá tirar a bola do adversário."

Apelo por mais finalizações

Em outro trecho do vídeo, o presidente defendeu uma postura mais ofensiva da equipe brasileira e fez um apelo para que os jogadores arrisquem mais chutes ao gol. "E lembrar de uma coisa, o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário, então sempre que puder, chute. Pelo amor de Deus, chute."

Lula também reforçou sua visão sobre a tradição do Brasil no torneio e afirmou que o objetivo da equipe deve ser a conquista do título mundial.

Segundo o presidente, "Copa do Mundo a gente não disputa, a gente ganha". Ele acrescentou que, caso a Seleção conquiste o hexacampeonato, Carlo Ancelotti será reconhecido como herói pelos brasileiros.

Brasil estreia diante do Marrocos

A Seleção Brasileira estreia neste sábado (13), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, diante do Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti assumiu o comando da equipe após um período de instabilidade marcado por resultados abaixo das expectativas nas Eliminatórias. Desde sua chegada, o treinador tem defendido a construção de uma equipe competitiva para recolocar o Brasil entre os protagonistas do futebol mundial.

Apesar da tradição e do histórico vencedor, a Seleção não figura entre as principais favoritas ao título. A equipe busca superar as eliminações nas quartas de final para Bélgica, em 2018, e Croácia, em 2022, além de voltar a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002.

Sem Neymar, que segue em recuperação de lesão, Vinicius Júnior chega ao torneio como principal referência ofensiva da equipe e uma das maiores esperanças da torcida brasileira.

Do outro lado, o Marrocos chega credenciado pela histórica campanha realizada na Copa do Mundo de 2022, no Catar. A seleção africana tornou-se a primeira do continente a alcançar uma semifinal de Mundial e consolidou-se como uma das forças emergentes do futebol internacional.