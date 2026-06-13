O dia na Copa: Brasil estreia sem definição clara de titulares; Haiti e Escócia completam Grupo C

247 - A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h, contra Marrocos, no New York/New Jersey Stadium, em um dos jogos mais aguardados da primeira rodada da fase de grupos. A Seleção inicia sua caminhada no Grupo C diante da equipe africana que chegou à semifinal do Mundial de 2022, enquanto Haiti x Escócia fecha a programação do dia.

A rodada também terá Qatar x Suíça, pelo Grupo B, e Haiti x Escócia, novamente pelo Grupo C, no último jogo do dia no horário de Brasília.

A estreia brasileira marca o início do trabalho de Carlo Ancelotti em Copa do Mundo à frente da Seleção. O treinador italiano chega ao torneio com a missão de recolocar o Brasil no centro da disputa pelo título, após campanhas frustrantes nas últimas edições. O primeiro desafio, no entanto, está longe de ser simples: Marrocos chega embalado pela campanha histórica de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa.

O duelo também tem peso direto na disputa pela liderança do Grupo C. Em uma chave formada por Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, começar com vitória contra o adversário teoricamente mais forte da primeira fase pode dar à Seleção uma vantagem importante na briga pela classificação e pelo primeiro lugar.

A principal atenção está sobre a escalação brasileira. Sem definição pública sobre os titulares, Ancelotti tem alternativas no setor ofensivo e deve buscar equilíbrio entre posse de bola, velocidade pelos lados e segurança defensiva. Vinícius Júnior e Raphinha aparecem como peças centrais para acelerar o jogo, enquanto a presença de Neymar entre os convocados aumenta a expectativa sobre sua condição física e seu papel no torneio.

Marrocos, por sua vez, chega com uma base competitiva e acostumada a jogos de alta pressão. A seleção marroquina construiu sua reputação recente com forte organização defensiva, transições rápidas e capacidade de competir contra rivais tradicionais. Contra o Brasil, a equipe tenta confirmar que o desempenho no Catar não foi um episódio isolado.

A rodada deste sábado (13) começa com Qatar x Suíça, às 16h, em San Francisco Bay Area. Na sequência, Brasil e Marrocos fazem o principal jogo do dia, às 19h, em Nova Jersey. Às 22h, Haiti e Escócia encerram a programação em Boston, em confronto que também interessa diretamente à Seleção Brasileira na configuração inicial do Grupo C.

Agenda deste sábado (13), pelo horário de Brasília:

Qatar x Suíça — 16h — Grupo B — San Francisco Bay Area.

Brasil x Marrocos — 19h — Grupo C — New York/New Jersey Stadium.

Haiti x Escócia — 22h — Grupo C — Boston Stadium.

Depois da estreia contra Marrocos, o Brasil volta a campo contra o Haiti, no dia 19 de junho, em Filadélfia. A Seleção encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.