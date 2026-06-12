Taça gigante falha em abertura da Copa no Canadá e viraliza; confira vídeo

247 - Uma falha em uma taça cenográfica gigante marcou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá, realizada nesta sexta-feira (12), em Toronto, antes da partida entre a seleção canadense e a Bósnia e Herzegovina.

O problema ocorreu no principal adereço montado para o evento: uma estrutura em formato de taça, cuja base era formada por tecido. Durante a apresentação, parte desse material se soltou, provocando risos do público e repercussão imediata nas redes sociais.

A Jessie Reyez fazendo a apresentação e eu só pensando:



Era pra taça da Copa do Mundo murchar daquele jeito mesmo? KKKKKKKKK 🏆😂



🎥@CazeTVOficial #CANxBIH 🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina pic.twitter.com/V890E5y2VS June 12, 2026

A cerimônia canadense foi a segunda festa de abertura da Copa do Mundo de 2026. O evento aconteceu no Estádio de Toronto, na preparação para a estreia dos anfitriões no torneio. A partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina estava marcada para as 16h, no horário de Brasília.

Apesar do imprevisto com a estrutura, a programação musical reuniu nomes conhecidos da cena internacional. Entre as atrações estavam Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, Michael Bublé e Alanis Morissette.

O incidente ganhou destaque justamente por envolver o elemento visual central da cerimônia. A taça gigante havia sido concebida como uma das principais imagens da abertura, mas a soltura do tecido na base acabou desviando a atenção do espetáculo e gerando comentários bem-humorados.

Nas redes sociais, usuários reagiram rapidamente ao problema técnico, compartilhando registros do momento e comentando o contraste entre a grandiosidade planejada para a apresentação e a falha inesperada no palco.

A abertura em Toronto integra a série de eventos oficiais da Copa do Mundo de 2026, torneio sediado por Canadá, Estados Unidos e México. No caso canadense, a cerimônia antecedeu a primeira partida da seleção do país na competição.