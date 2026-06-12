Acusado de estupro, Thomas Partey é barrado pelo Canadá e perde estreia

247 - Acusado de estupro, o meio-campista Thomas Partey foi barrado pelo Canadá e perderá a estreia de sua seleção, Gana, na Copa do Mundo de 2026. O atleta teve o pedido de visto recusado pelo governo canadense e, com isso, não poderá enfrentar o Panamá em Toronto, na quarta-feira (17), às 20h, no horário de Brasília.

A informação foi confirmada pela Fifa, que comunicou que Partey não poderá deixar o campo-base da seleção de Gana em Boston, nos Estados Unidos, rumo ao Canadá, onde a partida será disputada no BMO Field.

Em nota, a entidade afirmou que não interfere nos procedimentos migratórios adotados pelos países que recebem jogos do torneio. Segundo a Fifa, cabe exclusivamente ao governo anfitrião avaliar pedidos de visto e decidir quem pode entrar em seu território.

“A Fifa pode confirmar que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do campo-base da seleção de Gana em Boston, EUA, para o Canadá para o primeiro jogo contra o Panamá na quarta-feira, 17 de junho, pois seu pedido de visto foi recusado pelo governo canadense”, informou a entidade.

A Fifa também ressaltou que não participa da análise de vistos dos países-sede. “A Fifa não participa dos processos de imigração dos países-sede, incluindo a análise de vistos. Como em eventos anteriores da Fifa, o governo anfitrião decide, em última instância, quem recebe visto e é admitido no país”, completou.