Canadá estreia contra Bósnia na Copa do Mundo em Toronto

247 - O Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), às 16h, no horário de Brasília, no BMO Field, em Toronto, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.

A seleção canadense inicia sua campanha jogando em casa e chega ao Mundial em busca de uma vaga na próxima fase. Esta será a terceira participação do Canadá em Copas do Mundo, agora na condição de um dos países-sede do torneio.

O duelo marca o início da caminhada canadense no Grupo B, que também conta com Qatar e Suíça. A estreia em Toronto aumenta a expectativa sobre a equipe da casa, que terá o apoio da torcida no BMO Field.

Entre os principais nomes da seleção canadense está Alphonso Davies, jogador de destaque do país e uma das referências técnicas da equipe. O Canadá tenta transformar o fator casa em vantagem competitiva em uma chave que promete equilíbrio.

A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, estreia diante de um adversário pressionado pelo ambiente favorável e pela responsabilidade de representar um dos países anfitriões da Copa. A partida desta sexta-feira (12) abre a disputa das duas seleções no Grupo B.

Onde assistir Canadá x Bósnia e Herzegovina

A partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube.

Ficha do jogo

Jogo: Canadá x Bósnia e Herzegovina

Competição: Copa do Mundo de 2026

Fase: 1ª rodada do Grupo B

Data: sexta-feira (12)

Horário: 16h, de Brasília

Local: BMO Field, em Toronto

Transmissão: CazéTV, no YouTube

Internautas buscam informações acerca do jogo

A proximidade da estreia entre Canadá e Bósnia e Herzegovina também movimentou os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino nas buscas relacionadas à partida desta sexta-feira (12), indicando maior interesse do público por informações sobre horário, transmissão ao vivo e detalhes do confronto pela Copa do Mundo de 2026.