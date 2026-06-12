Canadá estreia contra Bósnia na Copa do Mundo em Toronto
Anfitriões jogam no BMO Field pela primeira rodada do Grupo B
247 - O Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), às 16h, no horário de Brasília, no BMO Field, em Toronto, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.
A seleção canadense inicia sua campanha jogando em casa e chega ao Mundial em busca de uma vaga na próxima fase. Esta será a terceira participação do Canadá em Copas do Mundo, agora na condição de um dos países-sede do torneio.
O duelo marca o início da caminhada canadense no Grupo B, que também conta com Qatar e Suíça. A estreia em Toronto aumenta a expectativa sobre a equipe da casa, que terá o apoio da torcida no BMO Field.
Entre os principais nomes da seleção canadense está Alphonso Davies, jogador de destaque do país e uma das referências técnicas da equipe. O Canadá tenta transformar o fator casa em vantagem competitiva em uma chave que promete equilíbrio.
A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, estreia diante de um adversário pressionado pelo ambiente favorável e pela responsabilidade de representar um dos países anfitriões da Copa. A partida desta sexta-feira (12) abre a disputa das duas seleções no Grupo B.
Onde assistir Canadá x Bósnia e Herzegovina
A partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube.
Ficha do jogo
Jogo: Canadá x Bósnia e Herzegovina
Competição: Copa do Mundo de 2026
Fase: 1ª rodada do Grupo B
Data: sexta-feira (12)
Horário: 16h, de Brasília
Local: BMO Field, em Toronto
Transmissão: CazéTV, no YouTube
Internautas buscam informações acerca do jogo
A proximidade da estreia entre Canadá e Bósnia e Herzegovina também movimentou os torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino nas buscas relacionadas à partida desta sexta-feira (12), indicando maior interesse do público por informações sobre horário, transmissão ao vivo e detalhes do confronto pela Copa do Mundo de 2026.