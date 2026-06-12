Derrota e expulsões na estreia impõem desafio para a África do Sul na Copa

247 - A África do Sul estreou com derrota na Copa do Mundo de 2026 ao perder por 2 a 0 para o México, na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, diante de mais de 80 mil torcedores. O resultado deixou o Bafana Bafana na lanterna do Grupo A e pressionado a buscar pontos nos próximos compromissos, contra Tchéquia e Coreia do Sul.

As informações são da NNA News. A partida foi marcada por dois cartões vermelhos para a seleção sul-africana: Sphephelo Sithole e Themba Zwane foram expulsos, obrigando a equipe comandada por Hugo Broos a disputar os 20 minutos finais com apenas nove jogadores.

O México abriu o placar logo aos nove minutos, quando Julián Quiñones aproveitou uma falha defensiva da África do Sul. A equipe mexicana controlou a posse de bola e criou uma série de oportunidades, obrigando o goleiro e capitão Ronwen Williams a fazer defesas importantes ainda antes do intervalo.

A situação sul-africana piorou cinco minutos depois do reinício, quando Sithole recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar Brian Gutierrez. Mesmo com um jogador a menos, a África do Sul conseguiu manter a organização defensiva por cerca de 20 minutos, até Raúl Jiménez completar de cabeça um cruzamento de Roberto Alvarado, aos 67 minutos.

A segunda expulsão, já na parte final da partida, deixou o Bafana Bafana com nove atletas em campo e reduziu ainda mais a capacidade de reação da equipe. Após o jogo, Broos demonstrou solidariedade aos jogadores expulsos, mas admitiu que a primeira punição foi justificável.

“Não é agradável para nenhum dos dois jogadores receber um cartão vermelho no primeiro jogo da Copa do Mundo. O primeiro cartão vermelho, acredito, é justificável, mas o segundo, acho que podemos discutir, porque foi o jogador mexicano que bloqueou o meu jogador”, disse Broos.

Apesar da vitória, o desempenho ofensivo do México também gerou insatisfação em parte da torcida presente no Azteca. Em alguns momentos, os torcedores vaiaram a falta de eficiência da seleção mexicana no último terço do campo, embora tenham reconhecido o esforço defensivo da África do Sul.

O técnico mexicano Javier Aguirre admitiu que sua equipe desperdiçou chances claras. “Tivemos 16 chances, mas não as convertemos. Não fomos precisos no terço final”, afirmou. Ele também disse que o placar poderia ter sido mais amplo. “Poderíamos facilmente ter vencido por 3 a 0, e ninguém poderia ter dito nada. Eles só conseguiram um chute de dois metros do gol”, acrescentou.

Aguirre avaliou positivamente o resultado, mas cobrou evolução antes do próximo compromisso mexicano, contra a Tchéquia. “Começar o jogo com uma vitória, acho que é uma coisa boa. Podemos melhorar, claro, e precisamos”, declarou.

Pelo lado sul-africano, Broos afirmou que a diferença de nível competitivo foi o principal obstáculo para sua equipe. “Não acho que seja uma queda no padrão dos meus jogadores; é apenas que esse nível é muito mais alto. Vi um México desesperado em alguns momentos do jogo; eles não sabiam o que fazer com a bola”, explicou.

O treinador indicou que pretende manter a estrutura defensiva para os jogos contra Tchéquia e Coreia do Sul, mas reconheceu que o setor ofensivo precisa apresentar mais. “Acho que isso é algo a melhorar nos próximos dias, e tenho certeza de que podemos fazer o mesmo jogo, mas ser melhores ofensivamente”, disse.

A África do Sul terá sete dias de preparação antes de enfrentar a Tchéquia, em Guadalajara, na quinta-feira (18). Para Broos, a prioridade imediata será recuperar fisicamente e mentalmente o elenco após a estreia frustrante.

“Ainda há sete dias antes do próximo jogo. Acho que precisamos dos próximos dois dias para nos recuperar da decepção de hoje e também do cansaço. Então os jogadores estarão prontos para um bom treino. O objetivo continua o mesmo de uma semana atrás: gostaríamos de sobreviver à fase de grupos”, afirmou Broos.