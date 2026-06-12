Ex-seleção detona Neymar, cita"férias remuneradas" e dispara: 'Só faz marketing"

247- A convocação de Neymar para a Copa do Mundo voltou a gerar debate às vésperas da estreia da seleção brasileira no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O ex-atacante Elber, ídolo do Bayern de Munique e com passagens pela seleção, criticou duramente a presença do camisa 10 na lista de Carlo Ancelotti e colocou em dúvida sua condição física para uma competição de alto nível.

Em entrevista ao jornal alemão “Bild”, Elber afirmou que Neymar não atravessa bom momento há algum tempo, citou as lesões recentes e questionou se o atacante terá ritmo suficiente para responder às exigências da Copa do Mundo.

“Desde o início de 2025 ele voltou a jogar pelo Santos e vem sofrendo com lesões frequentes, ficando sem ritmo de jogo por um longo período. Como isso vai funcionar na Copa do Mundo?”, disse o ex-jogador.

A crítica de Elber ocorre em meio à expectativa pela estreia do Brasil no Mundial. Para o ex-centroavante, a trajetória recente de Neymar não justificaria sua convocação. Ele também fez referência à passagem do atacante pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, afirmando que a ida do jogador ao clube “não passou de férias remuneradas”.

Campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, Elber também avaliou que Carlo Ancelotti teria sido pressionado a incluir Neymar na seleção brasileira. Segundo ele, a mobilização em torno do nome do atacante foi decisiva para que o treinador italiano optasse por levá-lo ao torneio.

“Uma grande maioria exigia a indicação de Neymar. Até o presidente se envolveu e apoiou publicamente. A pressão sobre o Ancelotti só aumentava, então ele não teve escolha”, afirmou Elber.

O ex-jogador disse ainda que, se estivesse no comando da seleção, teria tomado outra decisão. Para ele, Neymar já esteve entre os principais nomes do futebol mundial, mas não vive atualmente o mesmo nível técnico e físico que marcou sua carreira em anos anteriores.

“Desculpe, eu não o teria indicado. Talvez o Neymar me surpreenda e jogue tão bem quanto jogava há alguns anos. Mas não acredito nisso. Neymar já foi um jogador de futebol de classe mundial. Mas hoje, ele é apenas uma máquina de marketing”.

Elber também criticou o impacto da escolha sobre outros atletas que ficaram fora da convocação. Na avaliação do ex-atacante, uma Copa do Mundo exige a presença dos jogadores em melhor condição no momento, sobretudo por se tratar de um torneio curto e de alta pressão.

“Os melhores precisam estar lá (na Copa do Mundo). Ancelotti deixou o João Pedro, do Chelsea, que estava fazendo uma boa temporada, em casa para dar lugar ao Neymar. Isso não foi justo”, concluiu.

O Brasil estreia neste sábado (13), contra Marrocos, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. A chave também reúne Haiti e Escócia, que se enfrentam no mesmo dia, em Boston. A presença de Neymar, enquanto isso, segue no centro das discussões sobre as escolhas de Ancelotti para a disputa do Mundial.