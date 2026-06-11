Ancelotti deve estrear Brasil com base da Copa de 2022

247 - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deve iniciar sua trajetória em Copa do Mundo pela seleção brasileira com forte presença de jogadores que participaram da estreia do Brasil no Mundial de 2022, no Qatar. A escalação testada nos últimos treinos indica que o treinador italiano pode mandar a campo, neste sábado (13), contra o Marrocos, oito remanescentes do time que começou a campanha brasileira na última Copa. As informações foram publicadas no jornal Folha de S.Paulo.

A base mantida reúne Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior. A formação, se confirmada, reforçará a continuidade da espinha dorsal da seleção que disputou o Mundial anterior.

As novidades no time titular devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Eles ocupariam as vagas de Thiago Silva, Neymar e Richarlison, titulares na estreia brasileira em 2022.

Alisson pode chegar à terceira Copa seguida como titular

A possível escalação também colocará Alisson em uma marca importante. O goleiro deverá iniciar uma Copa do Mundo como titular da seleção brasileira pela terceira vez consecutiva.

Ele começou entre os titulares em 2018, voltou a ocupar a posição em 2022 e deve repetir a condição no Mundial deste ano. A sequência confirma a permanência do goleiro como um dos principais nomes da seleção ao longo de três ciclos.

Ancelotti mantém núcleo usado por Tite

O cenário chama atenção porque Tite, técnico do Brasil nas duas últimas Copas, costumava citar Ancelotti como uma de suas principais referências profissionais. Agora, o treinador italiano parece recorrer a parte significativa da base utilizada por seu antecessor.

A manutenção de tantos nomes de uma Copa para outra não representa uma prática comum na história da seleção brasileira. Em geral, o Brasil costuma renovar parte relevante do time entre uma edição e outra.

O próprio Tite promoveu mudanças importantes entre 2018 e 2022. Apenas quatro jogadores que começaram a estreia no Mundial da Rússia também iniciaram a campanha no Qatar: Alisson, Danilo, Thiago Silva e Neymar.

Brasil pode bater recorde de repetição

Caso Ancelotti confirme os oito remanescentes, a seleção brasileira estabelecerá um novo recorde de repetição de titulares entre estreias em Copas do Mundo.

Até agora, a maior marca havia ocorrido duas vezes, com cinco jogadores repetidos. Em 2006, o Brasil iniciou o Mundial com Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, todos titulares na estreia de 2002, ano do pentacampeonato.

Em 2022, o time começou a Copa com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar, atletas que também haviam iniciado a estreia brasileira em 2018.

Nas duas ocasiões, a seleção venceu seu primeiro jogo. Em 2006, derrotou a Croácia por 1 a 0. Em 2022, bateu a Sérvia por 2 a 0.

Histórico de remanescentes

Outras edições também tiveram continuidade, mas em escala menor. Em 1962, quatro campeões da estreia de 1958 voltaram a começar o Mundial: Gilmar, Nilton Santos, Didi e Zagallo.

Em 1966, a seleção repetiu quatro titulares de 1962: Gilmar, Djalma Santos, Garrincha e Pelé. O mesmo número apareceu em 2002, com Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo, remanescentes de 1998.

Em 2018, o Brasil iniciou a Copa com quatro jogadores que também haviam começado a estreia de 2014: Thiago Silva, Marcelo, Paulinho e Neymar.

A possível escalação contra o Marrocos, portanto, colocará Ancelotti diante de uma marca inédita na seleção brasileira. O treinador deve combinar continuidade, experiência e três novos titulares na tentativa de iniciar a campanha com uma base já conhecida.