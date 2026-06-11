Quaest: Ancelotti é aprovado por 58% dos torcedores, e Neymar por 53%

247 - Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (11) mostra que Carlo Ancelotti é aprovado por 58% dos torcedores, enquanto Neymar tem 53% de aprovação para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O levantamento da Quaest indica crescimento na avaliação positiva do técnico da seleção brasileira. Em abril de 2026, 41% aprovavam o trabalho de Ancelotti, 29% desaprovavam e 30% não souberam ou não responderam. Em junho, a aprovação subiu para 58%, a desaprovação caiu para 14% e o índice de não sabe ou não respondeu ficou em 28%.

A melhora na percepção sobre o treinador aparece em todas as regiões pesquisadas. No Centro-Oeste/Norte, a aprovação chegou a 64%, o maior índice regional registrado. No Nordeste, 59% aprovam o trabalho de Ancelotti. No Sudeste, o percentual é de 57%, enquanto no Sul a aprovação aparece em 52%.

A desaprovação ao técnico é menor no Sul, com 12%, seguida pelo Centro-Oeste/Norte, com 13%. Nordeste e Sudeste registram 15% de desaprovação cada. O percentual de entrevistados que não souberam ou não responderam varia de 23% no Centro-Oeste/Norte a 36% no Sul.

A aprovação de Ancelotti também é majoritária entre diferentes faixas de renda. Entre os entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos, 58% aprovam o técnico, 14% desaprovam e 28% não souberam ou não responderam. Na faixa de mais de dois a cinco salários mínimos, a aprovação é de 59%, com 14% de desaprovação e 27% de indecisos. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, 57% aprovam, 14% desaprovam e 29% não souberam ou não responderam.

A convocação de Neymar para a seleção brasileira também tem apoio majoritário, segundo a Quaest. Em junho de 2026, 53% dos entrevistados aprovaram a presença do jogador, contra 38% que desaprovaram e 9% que não souberam ou não responderam. Na comparação com abril de 2026, a aprovação subiu de 47% para 53%, enquanto a desaprovação caiu de 45% para 38%.

O Nordeste registra o maior apoio à convocação de Neymar, com 56% de aprovação e 38% de desaprovação. No Centro-Oeste/Norte, 55% aprovam e 39% desaprovam. No Sudeste, 53% aprovam, enquanto 38% desaprovam. No Sul, a avaliação é mais equilibrada: 46% aprovam e 43% desaprovam.

Por renda familiar, Neymar tem maior aprovação entre os entrevistados com mais de cinco salários mínimos, grupo em que 57% aprovam sua convocação e 33% desaprovam. Entre os que recebem até dois salários mínimos, 52% aprovam e 40% desaprovam. Na faixa de mais de dois a cinco salários mínimos, 52% aprovam, 39% desaprovam e 9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre 5 e 8 de junho de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.