Fifa usará IA para mapear seleções na Copa do Mundo

247 - A Fifa usará inteligência artificial na Copa do Mundo para oferecer às comissões técnicas das 48 seleções um sistema capaz de reunir vídeos, dados táticos e análises detalhadas sobre adversários, com o objetivo de ampliar o acesso a informações antes restritas às equipes com maior estrutura tecnológica, informa a Folha de São Paulo.

A ferramenta, chamada Fifa AI Pro, foi desenvolvida pela Lenovo e promete transformar a preparação das seleções para os jogos. Em vez de depender de observadores enviados para filmar treinos ou estudar adversários manualmente, técnicos e analistas terão acesso a uma plataforma com scouts de jogadores, padrões defensivos, características dos zagueiros e principais jogadas ofensivas de cada equipe.

O sistema foi treinado especificamente para o futebol e terá como base o histórico de dados estruturados da Fifa, acumulado ao longo de décadas de competições internacionais. A cada partida da Copa do Mundo, a ferramenta será atualizada com novas informações, permitindo que as comissões técnicas acompanhem a evolução das equipes durante o torneio.

Um dos recursos mais avançados do Fifa AI Pro é a possibilidade de transformar dados em clipes com avatares 3D dos atletas. Com isso, em vez de analisar apenas planilhas ou relatórios estatísticos, os treinadores poderão visualizar em um campo virtual os movimentos e padrões de jogo de cada seleção.

A plataforma permitirá, por exemplo, comparar comportamentos coletivos, observar a organização defensiva de uma equipe, estudar transições ofensivas e identificar movimentos recorrentes de jogadores. A proposta é dar às comissões técnicas uma leitura mais visual e rápida de grandes volumes de informação.

Segundo Valério Mateus, gerente geral de Serviços e Soluções na América Latina da Lenovo, a iniciativa busca reduzir a diferença entre seleções com grandes departamentos de análise e equipes com menor capacidade financeira.

“Para cada jogador, para cada tática, existe uma montanha de informação. Então, as seleções maiores têm muitos analistas que mastigam essa informação quase que de forma manual, ou com poucas ferramentas, e transformam isso em insumo para o técnico avaliar táticas, jogadas da outra equipe, o que ele precisa fazer. Uma seleção menor tem menos analistas para consumir a mesma montanha de dados. Então, há aí uma disparidade”, afirmou Mateus.

O executivo destacou que os dados reunidos pela plataforma são públicos e poderiam ser acessados por qualquer pessoa, mas a diferença está na capacidade de processamento e organização das informações.

“A ferramenta é igual para todos e a capacidade de processamento dessas informações é gigantesca, muito maior do que você ter um pequeno exército de analistas”, disse.

As seleções poderão usar o Fifa AI Pro antes e depois das partidas. Durante os jogos, no entanto, a ferramenta não estará disponível para as comissões técnicas, conforme determinação da entidade que comanda o futebol mundial.

“Isso é uma determinação da Fifa. Ele [técnico] pode usar antes para se preparar, ele pode usar depois para avaliar o que aconteceu durante a partida. E aí, obviamente, se preparar para a próxima. É uma ferramenta para os técnicos”, afirmou Mateus.

O representante da Lenovo também ressaltou que a inteligência artificial não substituirá a qualidade dos atletas em campo. A intenção, segundo ele, é equilibrar as condições de preparação entre seleções com diferentes níveis de investimento em tecnologia e análise de desempenho.

O Fifa AI Pro foi construído com a AI Factory da Lenovo e levou 18 meses para ser desenvolvido. Desse período, 16 meses foram dedicados ao treinamento dos algoritmos que sustentam a plataforma. De acordo com a empresa, o desempenho do sistema está ligado ao uso exclusivo da base histórica da Fifa em competições de elite.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que a ferramenta representa um passo para ampliar o acesso a dados no futebol.

“Com o Fifa AI Pro, vamos democratizar o acesso aos dados ao fornecer o conjunto mais completo de análises de futebol para todas as equipes competidoras e também para os fãs. Mas, claro, isso é só o começo”, afirmou Infantino.

Além das comissões técnicas, parte dos torcedores também poderá conhecer a plataforma. O acesso, porém, será limitado a quem estiver nas áreas VIP montadas pela Lenovo nos estádios da Copa do Mundo, espaços criados para divulgar essa e outras inovações tecnológicas ligadas à competição.

A Copa do Mundo de 2026 será aberta nesta quinta-feira (11), no estádio Azteca, na Cidade do México. A cerimônia está marcada para 14h30, no horário de Brasília. Depois da festa, o México enfrentará a África do Sul, às 16h, pelo Grupo A. No mesmo grupo, Coreia do Sul e República Tcheca jogarão às 23h, também no horário de Brasília.