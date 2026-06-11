Marrocos tem dois titulares cortados por lesão antes da estreia contra o Brasil na Copa

247 - A seleção de Marrocos sofreu um duro revés às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo contra a Seleção Brasileira. Dois jogadores considerados importantes no elenco foram cortados da competição por causa de lesões, obrigando a comissão técnica a promover mudanças de última hora na lista de convocados.

O atacante Abde Ezzalzouli, que atua pelo Real Betis, da Espanha, e o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, da França, não terão condições de disputar o torneio.

A ausência de Ezzalzouli representa uma baixa significativa para o setor ofensivo marroquino. O atacante é apontado como um dos principais talentos da equipe e vinha sendo considerado uma das esperanças do país para a competição.

Já a perda de Aguerd afeta diretamente o sistema defensivo da seleção. O zagueiro era uma das referências da retaguarda marroquina e figurava entre os titulares previstos para a estreia diante do Brasil.

Para suprir as ausências, a federação marroquina convocou dois substitutos. Na defesa, o escolhido foi Marwane Saadane, atleta do Al Fateh, da Arábia Saudita. No setor ofensivo, a vaga de Ezzalzouli será ocupada por Amine Sbai, atacante do Angers, da França.

As mudanças acontecem em um momento delicado para Marrocos, que se prepara para enfrentar a Seleção Brasileira logo na primeira rodada da Copa do Mundo. A equipe africana chega ao torneio com a necessidade de reorganizar seu elenco e adaptar o planejamento técnico após as baixas de dois jogadores que tinham papel relevante no grupo.