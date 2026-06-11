Há dezesseis anos, África do Sul e México abriram a primeira Copa do Mundo no continente africano

247 - Em 11 de junho de 2010, a Copa do Mundo chegou ao continente africano pela primeira vez, oitenta anos após sua primeira edição. Na ocasião, África do Sul e México entraram em campo no estádio Soccer City, em Joanesburgo, diante de 84.490 torcedores para a partida de abertura do torneio.

A presença das vuvuzelas, cornetas usadas por torcedores ao longo da Copa, marcou a atmosfera daquele Mundial. O instrumento tornou-se uma das principais referências da competição e ajudou a caracterizar a edição de 2010.

When Tshabalala opened the 2010 World Cup in style👏🇿🇦 pic.twitter.com/PvC5O6Zvk5 June 5, 2026

Dentro de campo, a África do Sul enfrentou o México em uma partida equilibrada. Depois de um primeiro tempo sem gols, a seleção anfitriã abriu o placar na etapa final com Siphiwe Tshabalala. O meia recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e finalizou no ângulo do goleiro Óscar Pérez, marcando o primeiro gol daquele Mundial.

O México empatou ainda no segundo tempo, com Rafael Márquez, e o jogo terminou em 1 a 1. O resultado impediu a vitória sul-africana na estreia, mas não reduziu o peso simbólico da partida: pela primeira vez, uma Copa do Mundo começava em solo africano, com um gol marcado por um jogador do país-sede.

A campanha da África do Sul terminou ainda na fase de grupos, tornando o país o primeiro anfitrião eliminado nessa etapa da competição. A edição de 2010, no entanto, seguiu marcada por outros capítulos históricos, como o título inédito da Espanha e a campanha de Gana, que chegou às quartas de final.

O 11 de junho permanece como uma data central na história da Copa do Mundo. Dezesseis anos depois, a edição de 2026 também terá início em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, criando uma coincidência de calendário entre duas aberturas associadas a marcos distintos do torneio..

A presença das vuvuzelas, cornetas usadas por torcedores ao longo da Copa, marcou a atmosfera daquele Mundial. O instrumento, usado amplamente pelos sul-africanos, tornou-se uma das principais referências da competição e ajudou a caracterizar a edição de 2010.

Dentro de campo, a África do Sul enfrentou o México em uma partida equilibrada. Depois de um primeiro tempo sem gols, a seleção anfitriã abriu o placar na etapa final com Siphiwe Tshabalala. O meia recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e finalizou no ângulo do goleiro Óscar Pérez, marcando o primeiro gol daquele Mundial.

O México empatou ainda no segundo tempo, com Rafael Márquez, e o jogo terminou em 1 a 1. O resultado impediu a vitória sul-africana na estreia, mas não reduziu o peso simbólico da partida: pela primeira vez, uma Copa do Mundo começava em solo africano, com um gol marcado por um jogador do país-sede.

A campanha da África do Sul terminou ainda na fase de grupos, tornando o país o primeiro anfitrião eliminado nessa etapa da competição. A edição de 2010, no entanto, seguiu marcada por outros capítulos históricos, como o título inédito da Espanha e a campanha de Gana, que chegou às quartas de final.

O 11 de junho permanece como uma data central na história da Copa do Mundo. Dezesseis anos depois, a edição de 2026 também terá início em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, criando uma coincidência de calendário entre duas aberturas associadas a marcos distintos do torneio.