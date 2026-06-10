Messi atende jornalista com paralisia cerebral e emociona repórter após amistoso

247 - O meia argetino Lionel Messi protagonizou um momento de grande repercussão após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Islândia, no Estádio Jordan Hare, no Alabama, ao interromper a saída de campo para atender o jornalista venezuelano Manu Gutiérrez, que tem paralisia cerebral e usa cadeira de rodas.

O episódio aconteceu depois do último amistoso da seleção argentina antes do início da Copa do Mundo de 2026, marcada para começar nesta quinta-feira (11), com jogos no México, Canadá e Estados Unidos.

Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes.” Una frase que alerta sobre una posible decepción.



Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con… pic.twitter.com/StKPMqitGw June 10, 2026

A partida foi disputada sob forte expectativa em torno dos atuais campeões mundiais. Messi iniciou o confronto no banco de reservas, entrou no segundo tempo e marcou de pênalti após a pausa para hidratação. O gol foi o 117º do camisa 10 pela seleção argentina.

Com o lance, Messi também alcançou uma nova marca histórica: tornou-se o jogador mais velho a balançar as redes pela Argentina, aos 38 anos, 11 meses e 18 dias. O recorde anterior pertencia a Ángel Labruna, que havia marcado pela seleção aos 38 anos, 9 meses e 10 dias.

A vitória argentina foi completada por Thiago Almada, que anotou o terceiro gol a quatro minutos do fim. Messi participou novamente da jogada e deixou o campo em clima de festa, cercado por torcedores em busca de fotos, autógrafos e contato com o craque.

Foi nesse contexto que Manu Gutiérrez conseguiu chamar a atenção do capitão argentino. Enquanto distribuía autógrafos, Messi ouviu o repórter, apertou sua mão, pediu espaço aos torcedores que o pressionavam e aceitou responder a duas perguntas em meio à multidão.

Gutiérrez perguntou ao jogador sobre a proximidade de uma marca histórica em Copas do Mundo. Messi está a quatro gols de se tornar o maior artilheiro da história do torneio.

“A verdade é que nunca me concentrei em recordes individuais. Tento alcançar os objetivos da equipe, o que for melhor para o time, para o grupo, e vamos encarar um jogo de cada vez, dar o nosso melhor e competir como temos feito”, afirmou Messi.

Na sequência, o jornalista questionou o capitão sobre o momento em que ele percebeu que estava pronto para disputar mais uma Copa do Mundo pela Argentina.

“Aconteceu naturalmente. A última vez que disse isso foi na última Copa do Mundo; senti que ainda havia um longo caminho a percorrer, que esperar quatro anos tornou difícil para mim estar lá. Mas nunca parei de competir, mesmo tendo ido para o Inter Miami, onde estou há algum tempo, sempre tentei dar o meu melhor. Aconteceu naturalmente, comecei a me sentir bem e é uma alegria estar aqui”, disse Messi.

A reação de Manu Gutiérrez sintetizou a emoção do encontro. Após a entrevista, o jornalista afirmou: “Estou sem palavras”.

Mais tarde, Gutiérrez publicou uma longa mensagem nas redes sociais para agradecer ao jogador. O repórter afirmou que, ao contrário do ditado popular segundo o qual não se deve conhecer os próprios ídolos, a experiência com Messi reforçou sua admiração pelo argentino.

“Há um ditado popular: ‘Nunca conheça seus ídolos’. Uma frase que alerta para uma possível decepção. Leo, como muitos da minha geração, era meu ídolo. Eu ficava feliz em vê-lo na tela ou em um cartão colecionável. No entanto, meu sonho não era tirar uma foto com ele ou conseguir um autógrafo, mas entrevistá-lo”, escreveu Gutiérrez.

O jornalista também relatou como conseguiu chamar a atenção de Messi em meio ao tumulto ao redor do jogador.

“E ele, assim como em campo, entendia toda a jogada, até mesmo dando mais do que a situação exigia… Ele me viu na arquibancada, apesar de eu estar sentado em uma cadeira, e me ouviu quando eu disse: ‘Sou jornalista, Leo. Uma pergunta, por favor…’”, publicou.

Gutiérrez explicou que precisou se aproximar da torcida para tentar ser visto pelo capitão argentino. Segundo ele, Messi não o havia notado anteriormente na zona mista por causa da altura da cadeira de rodas.

“Esclareci minha profissão porque ele não tinha me visto na zona mista, onde falou bastante, mas por causa da minha altura, ele não tinha me notado. Então, me movi em direção à torcida, sem me importar com os empurrões”, afirmou.

Na publicação, o jornalista comparou o gesto do argentino a uma assistência dentro de campo.

“Por algum motivo, eu sabia que se ele me visse, me concederia a entrevista, e foi exatamente o que aconteceu… como quando via Jordi Alba disparando pela esquerda ou quando ele viu aquele passe impossível para Molina no Catar. Não sei como, mas ele me viu, passou por todo mundo e me deu assistência não só para um, mas para dois gols”, escreveu.

Ao fim da mensagem, Gutiérrez agradeceu diretamente ao camisa 10.

“Leo, se você ler isso — o que seria demais — eu só quero te agradecer porque você não só me deu mais uma das suas assistências impossíveis, como também me deixou incrivelmente feliz com a sua generosidade, e ver a cara dos meus amigos e familiares depois não tem preço”, publicou.