Árbitro de Brasil x Marrocos já foi preso em festa com armas e drogas

247 - A Fifa anunciou nesta quarta-feira (10) que o esloveno Slavko Vincic será o árbitro principal da partida entre Brasil e Marrocos, válida pela primeira rodada da Copa do Mundo. O duelo marcará a estreia da Seleção Brasileira no torneio e será disputado no sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

As informações são do Metrópoles. Vincic tem experiência em competições internacionais de alto nível, como Champions League e Liga Europa, mas também ficou conhecido por um episódio ocorrido em 2020, quando foi detido durante uma operação policial em uma propriedade rural na Bósnia e Herzegovina. O árbitro foi posteriormente inocentado das acusações.

Na ocasião, Vincic foi conduzido à delegacia ao lado de outras 35 pessoas, sendo 26 homens e nove mulheres. Segundo autoridades locais, o grupo era investigado por suspeitas relacionadas a prostituição, tráfico de drogas e armas.

Durante a operação, a polícia informou ter apreendido 10 pistolas, medicamentos, cocaína e 10 mil euros em dinheiro. O árbitro prestou depoimento às autoridades e foi liberado em seguida.

As investigações posteriores inocentaram Vincic. Em entrevista à imprensa da Eslovênia, ele afirmou que estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios e que aceitou um convite para um almoço, sem saber do contexto da operação.

“Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo disso”, contou Vincic.

Desde então, o árbitro seguiu atuando em partidas relevantes do futebol europeu e internacional. A escolha para comandar a estreia do Brasil na Copa do Mundo reforça sua presença no quadro de árbitros de elite utilizados pela Fifa em grandes competições.

A equipe de arbitragem de Brasil x Marrocos terá outros dois eslovenos como assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Fora de campo, os suíços Sandro Schaerer e Stephane de Almeida foram designados, respectivamente, como quarto árbitro e árbitro reserva.

A partida entre Brasil e Marrocos é uma das mais aguardadas da primeira rodada do Mundial. As duas seleções integram o Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

Para a Seleção Brasileira, o jogo em Nova Jersey representa o início da caminhada no torneio. Já para Vincic, a partida será mais uma atuação de grande visibilidade em sua carreira internacional, agora em um confronto que envolve uma das seleções mais tradicionais da história da Copa do Mundo.

A definição da arbitragem ocorre em meio à expectativa pela estreia brasileira e coloca o nome de Vincic sob atenção antes mesmo de a bola rolar. O árbitro chega ao Mundial com histórico em grandes jogos e com o episódio de 2020 encerrado pelas investigações, que não mantiveram acusações contra ele.