Confira as cinco partidas imperdíveis da 1ª rodada da Copa do Mundo

247 - A Copa do Mundo começa oficialmente nesta quinta-feira (11/6), com uma rodada inicial marcada por confrontos de grande apelo esportivo e seleções tradicionais em campo. Entre os destaques estão a partida de abertura entre México e África do Sul, a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos e duelos que podem influenciar diretamente a disputa pela liderança de seus grupos.

As informações são do Metrópoles. A competição será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e terá na primeira rodada jogos considerados decisivos para o início da caminhada das seleções no torneio.

O primeiro grande confronto será México x África do Sul, justamente a partida inaugural da Copa do Mundo. O duelo está marcado para quinta-feira (11/6), às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México, um dos palcos mais simbólicos do futebol mundial.

O jogo também terá um componente histórico. Será a segunda vez que mexicanos e sul-africanos se enfrentam em uma abertura de Copa do Mundo. Em 2010, quando o torneio foi sediado na África do Sul, as duas seleções empataram por 1 a 1.

Além do aspecto esportivo, a cerimônia de abertura contará com apresentações musicais. Entre os artistas previstos estão Shakira, que voltou a produzir uma música para o Mundial, além de Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules e Tyla.

A Seleção Brasileira estreia no sábado (13/6), às 19h, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é tratada como um dos principais jogos da primeira rodada pela tradição do Brasil e pelo crescimento recente da seleção marroquina no cenário internacional.

O confronto também marca o início da caminhada brasileira em busca de uma nova campanha de destaque no torneio. Do outro lado, Marrocos chega como um adversário que vem ganhando respeito no futebol mundial, o que aumenta a expectativa em torno da estreia.

No dia seguinte, Holanda e Japão se enfrentam no AT&T Stadium, às 17h. A partida é apontada como decisiva para o equilíbrio do Grupo F, já que as duas seleções são vistas como candidatas a brigar diretamente pela primeira colocação da chave.

Mesmo sendo apenas a rodada de abertura, o resultado pode ter peso importante na definição do caminho das equipes na fase de grupos. Uma vitória nesse confronto colocaria o vencedor em posição favorável na disputa pela liderança.

Outro jogo de grande interesse será França x Senegal, marcado para 16 de junho, às 16h. As duas seleções integram o Grupo I, que também conta com Noruega e Iraque.

A França entra como favorita pelo histórico recente e pela força de seu elenco, mas Senegal aparece como um adversário competitivo, com capacidade para disputar a partida em condições de equilíbrio. O confronto reúne uma seleção europeia de alto nível e uma equipe africana reconhecida por sua evolução nos últimos anos.

O quinto duelo destacado da primeira rodada será Inglaterra x Croácia, no dia 17 de junho. Assim como ocorre em Holanda x Japão, o confronto pode ter impacto direto na briga pela liderança do grupo, que também reúne Gana e Panamá.

Ingleses e croatas chegam ao torneio com peso internacional e histórico recente de campanhas fortes em competições de seleções. Por isso, o jogo tende a ser observado como um dos principais testes da fase inicial da Copa do Mundo.

A primeira rodada, portanto, combina estreia de seleções favoritas, jogos com valor histórico e confrontos capazes de encaminhar disputas importantes nos grupos. Com partidas distribuídas entre os países-sede, a abertura do Mundial promete mobilizar torcedores e marcar o início de uma nova etapa da maior competição do futebol.