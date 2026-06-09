Pelé e Maradona terão homenagem na abertura da Copa do Mundo

247 - Pelé e Diego Maradona serão homenageados na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México. O tributo aos dois ícones do futebol antecederá a partida entre México e África do Sul, válida pelo Grupo A do Mundial.

As informações são do jornal argentino Clarín. A escolha do Azteca para a homenagem reforça o peso simbólico do estádio, palco de momentos históricos protagonizados por Brasil e Argentina em Copas do Mundo.

O estádio mexicano recebeu a final de 1970, quando a seleção brasileira liderada por Pelé conquistou o tricampeonato mundial ao vencer a Itália por 4 a 1. A equipe daquele ano é frequentemente lembrada como uma das maiores seleções da história do futebol.

Dezesseis anos depois, em 1986, o mesmo Azteca foi cenário da consagração de Diego Maradona. O camisa 10 conduziu a Argentina ao título mundial e marcou naquela edição alguns dos lances mais emblemáticos da história das Copas.

A Fifa prepara mais de uma cerimônia de abertura para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá. Cada anfitrião terá uma apresentação especial para marcar sua estreia no torneio.

No México, a abertura do Mundial terá atrações musicais locais. A programação deve contar com a banda Maná, vencedora do Grammy, além dos cantores Alejandro Fernández e Belinda. O grupo Los Ángeles Azules, referência da cumbia mexicana, também está previsto entre as apresentações.

No Canadá, a festa de estreia da seleção local contra a Bósnia e Herzegovina, na sexta-feira (12), em Toronto, deve reunir Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara.

Ainda na sexta-feira (12), nos Estados Unidos, a programação artística prevista para o Los Angeles Stadium inclui Katy Perry, o rapper Future, o DJ Sanjoy e a cantora paraguaia Marilina Bogado.

Com 48 seleções pela primeira vez, a Copa do Mundo de 2026 terá sua abertura marcada por uma combinação de memória esportiva e grandes apresentações musicais. A homenagem a Pelé e Maradona colocará no centro da cerimônia dois nomes que ajudaram a transformar o futebol em um fenômeno global.