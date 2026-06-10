Veja qual será provável escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo

247 - A Seleção Brasileira deve iniciar a Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos com uma base formada por jogadores que também estiveram em campo na estreia do Mundial de 2022, no Catar. A partida está marcada para sábado (13/6), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e será o primeiro teste oficial da equipe comandada por Carlo Ancelotti na competição.

Segundo a provável escalação divulgada, o Brasil deve preservar parte importante da espinha dorsal usada há quatro anos, quando Tite iniciou a campanha no Catar diante da Sérvia. A continuidade de nomes experientes indica que Ancelotti pode apostar em um grupo já habituado à pressão de Copa do Mundo.

A provável formação brasileira para a estreia tem Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; além de Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Júnior no setor ofensivo. A escalação citada, no entanto, reúne 12 nomes, acima do limite regulamentar de 11 jogadores em campo.

Em 2022, na estreia contra a Sérvia, Tite escalou o Brasil com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Júnior. O paralelo entre as duas formações mostra a permanência de vários titulares da última Copa, com mudanças pontuais, como a presença de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães entre os prováveis nomes para a estreia de 2026.

A manutenção de jogadores como Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Júnior reforça a aposta em experiência. Ao mesmo tempo, a entrada de atletas que ganharam espaço no ciclo mais recente aponta para uma tentativa de equilibrar continuidade e renovação.

No total, o levantamento aponta que 12 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022 também foram chamados para a lista final de 2026. Entre os nomes citados estão Alisson, Ederson, Weverton, Alex Sandro, Danilo, Marquinhos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Raphinha e Vinicius Júnior.

A estreia contra Marrocos é tratada como um desafio de alto nível para o Brasil. A seleção africana é apontada como o adversário mais forte do Grupo C e chega ao torneio com status de equipe em ascensão no cenário internacional. Por isso, o duelo em Nova Jersey deve servir como uma primeira medida da competitividade brasileira na busca pelo hexacampeonato.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Para a Seleção Brasileira, o jogo diante de Marrocos marca o início de uma campanha cercada por expectativa, tanto pela chegada de Carlo Ancelotti ao comando quanto pela presença de nomes consagrados em mais uma tentativa de conquistar o sexto título mundial.

O confronto também terá peso simbólico para jogadores que estiveram no Catar e voltam a disputar uma Copa com a camisa do Brasil. A permanência de grande parte da base de 2022 indica que a comissão técnica vê no grupo experiência suficiente para lidar com a pressão da estreia e com o nível de exigência de um torneio curto.

A definição oficial da escalação ainda depende dos ajustes finais de Ancelotti antes da partida. Até lá, a tendência é que o treinador mantenha uma estrutura reconhecível para o torcedor brasileiro, com líderes experientes, jogadores de forte presença internacional e peças ofensivas capazes de decidir jogos em alto nível.