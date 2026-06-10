Goldman Sachs vê Espanha favorita à Copa e projeta Brasil na semifinal

247 - A seleção espanhola aparece como favorita ao título da Copa do Mundo de 2026, com 26% de probabilidade de conquistar o torneio, segundo estudo do banco Goldman Sachs. O levantamento também coloca França, Argentina e Brasil entre as seleções com maiores chances na competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Pelas estimativas, a Espanha tem 25,7% de chance de título. Em seguida aparecem França, com 18,9%, Argentina, com 14,3%, Brasil, com 7,6%, Holanda, com 5,2%, Inglaterra, com 5%, Portugal, com 4,8%, e Alemanha, com 4,5%.

O Brasil é projetado até a semifinal. Segundo o modelo, a seleção brasileira eliminaria a Inglaterra nas quartas de final e enfrentaria a Argentina na fase seguinte. A outra semifinal prevista seria entre França e Espanha.

A força espanhola no levantamento é atribuída ao melhor ranking Elo, sistema criado originalmente para o xadrez e adaptado ao futebol para medir o desempenho das seleções com base em resultados e nível dos adversários. O modelo também considera talento ofensivo, momento recente, histórico em Copas, fatores geográficos e condições das sedes.

Para chegar às projeções, o estudo analisou quase 20 mil partidas internacionais oficiais desde 1978 e aplicou simulações de Monte Carlo com 50 mil cenários. O levantamento também prevê atualizações após cada dia de jogos, com novos dados de desempenho.

A Argentina, atual campeã mundial, aparece em terceiro lugar. O relatório afirma que a seleção é favorecida pelo segundo melhor ranking Elo e por seu histórico competitivo, mas perde força na projeção por causa da chamada “ressaca do campeão”, efeito estatístico que indica rendimento inferior de seleções vencedoras na Copa seguinte.

A França, segunda maior favorita, é impulsionada por forte poder ofensivo, mas tem sua chance reduzida pelo possível cruzamento com a Espanha já na semifinal. A Inglaterra, por sua vez, aparece abaixo do esperado em razão do histórico de frustrações em Copas, do sorteio e de eventuais dificuldades geográficas, como uma possível partida contra o México na altitude da Cidade do México.

O relatório também aponta confrontos de peso no mata-mata. Entre eles, França x Alemanha nas oitavas, Brasil x Inglaterra nas quartas e Argentina x Portugal na mesma fase, duelo que poderia marcar o último encontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em Copas.

Apesar das previsões, o Goldman Sachs ressalta que o futebol segue altamente imprevisível. O modelo não capta integralmente fatores como lesões, desempenho defensivo, atuação de goleiros em pênaltis, fase individual dos jogadores e experiência dos treinadores.

O estudo lembra ainda que, se aplicado antes da Copa de 2022, o modelo teria apontado o Brasil como favorito, com 24% de chance de título, seguido por Argentina, com 21%, e França, com 19%. A Argentina acabou campeã no Catar, após vencer a França na final.