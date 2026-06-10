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      Ancelotti indica Seleção com Danilo e Alex Sandro na estreia da Copa

      Técnico dá sinais da escalação contra Marrocos e mantém disputa por vagas antes do primeiro jogo da Seleção na Copa

      Ancelotti indica Seleção com Danilo e Alex Sandro na estreia da Copa (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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      247 - O técnico Carlo Ancelotti deu novos indícios da escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo, marcada para sábado (13), às 19h, contra Marrocos. No treino desta quarta-feira (10), o comandante testou Danilo e Alex Sandro nas laterais e também observou alternativas no setor ofensivo. As informações são do GE.

      A atividade ocorreu a três dias da primeira partida da Seleção no torneio e mesclou titulares e reservas em diferentes momentos. Segundo o ge, Ancelotti montou a linha defensiva com Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro, sinalizando que os dois jogadores do Flamengo largam à frente na disputa pelas laterais.

      As posições ainda eram tratadas como indefinidas pela comissão técnica, já que Ibañez e Douglas Santos também disputam espaço. Apesar disso, a formação usada em parte do treinamento reforçou a tendência de que Danilo atue pelo lado direito e Alex Sandro comece pela esquerda diante dos marroquinos.

      No meio-campo, a tendência é que o Brasil inicie com Casemiro e Bruno Guimarães. Mais adiantados, Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha aparecem como favoritos para compor o setor ofensivo.

      Ancelotti, no entanto, ainda fez testes com outras opções. Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Endrick participaram de formações ofensivas durante a atividade, o que indica que o treinador ainda avalia alternativas para a estreia.

      A provável escalação da Seleção para o jogo contra Marrocos tem Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

      O Brasil ainda terá mais dois treinamentos antes da estreia, período em que Ancelotti deve consolidar a equipe titular. A Seleção está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

      O treino desta quarta-feira também contou com a presença do cineasta Spike Lee, que visitou a atividade da Seleção. A preparação brasileira chega à reta final com atenção especial às laterais e à definição do ataque para o primeiro compromisso no Mundial.

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