Ancelotti indica Seleção com Danilo e Alex Sandro na estreia da Copa

247 - O técnico Carlo Ancelotti deu novos indícios da escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo, marcada para sábado (13), às 19h, contra Marrocos. No treino desta quarta-feira (10), o comandante testou Danilo e Alex Sandro nas laterais e também observou alternativas no setor ofensivo. As informações são do GE.

A atividade ocorreu a três dias da primeira partida da Seleção no torneio e mesclou titulares e reservas em diferentes momentos. Segundo o ge, Ancelotti montou a linha defensiva com Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro, sinalizando que os dois jogadores do Flamengo largam à frente na disputa pelas laterais.

As posições ainda eram tratadas como indefinidas pela comissão técnica, já que Ibañez e Douglas Santos também disputam espaço. Apesar disso, a formação usada em parte do treinamento reforçou a tendência de que Danilo atue pelo lado direito e Alex Sandro comece pela esquerda diante dos marroquinos.

No meio-campo, a tendência é que o Brasil inicie com Casemiro e Bruno Guimarães. Mais adiantados, Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha aparecem como favoritos para compor o setor ofensivo.

Ancelotti, no entanto, ainda fez testes com outras opções. Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Endrick participaram de formações ofensivas durante a atividade, o que indica que o treinador ainda avalia alternativas para a estreia.

A provável escalação da Seleção para o jogo contra Marrocos tem Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

O Brasil ainda terá mais dois treinamentos antes da estreia, período em que Ancelotti deve consolidar a equipe titular. A Seleção está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

O treino desta quarta-feira também contou com a presença do cineasta Spike Lee, que visitou a atividade da Seleção. A preparação brasileira chega à reta final com atenção especial às laterais e à definição do ataque para o primeiro compromisso no Mundial.