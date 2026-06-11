O dia na Copa: México e África do Sul abrem torneio; Coreia e Tchéquia fazem o segundo duelo do Grupo A

247 - A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), no México, com duas partidas pelo Grupo A. México x África do Sul, às 16h, na Cidade do México, e Coreia do Sul x Tchéquia, em Guadalajara. A rodada inaugural marca o início da maior edição da história do torneio, com 48 seleções, 104 jogos e sedes distribuídas por México, Estados Unidos e Canadá.

A abertura coloca a seleção mexicana diante de sua torcida em um cenário de forte simbolismo esportivo. O jogo será disputado no Mexico City Stadium, nome usado oficialmente para o tradicional Estádio Azteca, palco de momentos históricos do futebol mundial e agora novamente protagonista em uma estreia de Copa do Mundo.

México e África do Sul voltam a se encontrar em uma partida de abertura de Mundial, repetindo o duelo que marcou o início da Copa de 2010. Desta vez, o confronto ocorre em um contexto diferente: o México entra em campo como país-sede e com a responsabilidade de largar bem diante de sua torcida, enquanto os sul-africanos buscam surpreender logo na primeira rodada.

O peso do primeiro jogo é ampliado pelo formato da competição. Em um grupo com quatro seleções, começar pontuando pode ser decisivo para a disputa por vaga na fase eliminatória. Para o México, a estreia representa a chance de transformar o apoio local em vantagem esportiva. Para a África do Sul, o duelo oferece a oportunidade de iniciar a campanha contra um anfitrião sob pressão.

A segunda partida do dia reúne Coreia do Sul e Tchéquia no Guadalajara Stadium. O confronto completa a primeira rodada do Grupo A e coloca frente a frente duas seleções com tradições distintas no cenário internacional. Os sul-coreanos chegam como uma força consolidada do futebol asiático, enquanto os tchecos tentam iniciar a campanha com um resultado capaz de recolocá-los em evidência no torneio.

A Coreia do Sul aposta em sua experiência recente em Copas do Mundo e em um modelo competitivo baseado em intensidade, organização e velocidade. A Tchéquia, por sua vez, entra na chave com a necessidade de mostrar consistência desde a estreia, especialmente em um grupo no qual cada ponto pode ter peso elevado na classificação.

A composição do Grupo A dá à rodada inaugural um caráter especialmente diverso. O torneio começa com seleções de quatro continentes em campo, reunindo a anfitriã mexicana, uma representante africana, uma equipe asiática de presença frequente em Mundiais e uma seleção europeia tradicional.

A edição de 2026 também será histórica pela abrangência territorial. Pela primeira vez, a Copa será organizada por três países, com partidas em cidades mexicanas, norte-americanas e canadenses. Ainda assim, o ponto de partida será o México, que recebe os dois primeiros jogos e concentra as atenções no dia de abertura.

A rodada desta quinta-feira (11) não apenas inaugura a competição, mas também começa a desenhar o caminho do Grupo A. México e África do Sul fazem o primeiro ato do Mundial, enquanto Coreia do Sul e Tchéquia fecham o dia em um confronto direto que pode influenciar desde cedo a briga por classificação.