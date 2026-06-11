Italianos adotam Brasil de Ancelotti como favorito para a Copa do Mundo de 2026, aponta pesquisa

247 - Os torcedores italianos deverão direcionar sua torcida para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Agência France Presse (AFP), e reproduzida nesta quinta-feira (11) pelo jornal O Globo, com base em levantamento do instituto SWG, o Brasil comandado por Carlo Ancelotti aparece como a equipe preferida dos italianos para acompanhar no torneio, diante da ausência da Itália pela terceira edição consecutiva do Mundial.

A Azzurra voltou a ficar fora da Copa do Mundo após ser eliminada pela Bósnia-Herzegovina na repescagem disputada em março. O resultado ampliou a frustração dos torcedores italianos, que não veem sua seleção disputar o principal torneio do futebol mundial desde a edição de 2014.

Segundo a pesquisa, 75% dos entrevistados afirmaram sentir-se “tristes e nostálgicos” pela ausência da seleção italiana. Apesar da decepção, a maioria dos torcedores não pretende abandonar o campeonato: 59% disseram que acompanharão a competição, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Em contrapartida, 19% declararam que não assistirão ao Mundial sem a presença da Itália.

Entre as seleções participantes, o Brasil lidera a preferência dos italianos, com 17% das intenções de torcida. A Espanha aparece logo atrás, com 16%, enquanto a Argentina, atual campeã mundial, foi escolhida por 10% dos entrevistados. Outros 35% dos que pretendem acompanhar os jogos afirmaram não ter uma seleção favorita.

A identificação com o Brasil é impulsionada pela presença de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe. O treinador italiano, um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol, tornou-se um elo entre os torcedores de seu país e a seleção brasileira.

O ministro dos Esportes da Itália, Andrea Abodi, reconheceu o sentimento de frustração causado pela ausência da equipe nacional. Em entrevista à emissora Rai Radio 1, ele declarou: “Do ponto de vista esportivo, é uma grande amargura. Estamos um pouco desorientados”.

Abodi também revelou para quem irá torcer durante a competição: “Vou torcer pelo Brasil de Ancelotti, mas também por Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella, técnicos do Uzbequistão e da Turquia”.

Personalidades italianas também manifestaram apoio à seleção brasileira. A atriz Cristiana Capotondi, ex-chefe da delegação da seleção feminina da Itália, afirmou ao jornal La Repubblica: “Eu torço pelo Brasil de Carlo Ancelotti. Uma parte da Itália está participando da competição”.

Apesar da simpatia pelo Brasil, a atriz admitiu que acompanhará o torneio com sentimentos divididos. “Vou tentar assistir o mínimo possível a esta Copa do Mundo. Sinto uma tristeza infinita por a Itália não estar lá”, declarou.

A pesquisa do instituto SWG foi realizada entre os dias 3 e 5 de junho e ouviu 800 italianos. Os resultados evidenciam o impacto da terceira ausência consecutiva da Itália em Copas do Mundo, mas também mostram como a presença de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira tem despertado a simpatia de parte significativa dos torcedores italianos.