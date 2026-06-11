Quaest: 35% acreditam no hexa da seleção brasileira

247 - Segundo pesquisa nacional da Quaest divulgada nesta quinta-feira (11), 35% dos brasileiros acreditam no hexacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, enquanto 56% dizem não acreditar no título e 9% não souberam ou não responderam. O levantamento, realizado entre 5 e 8 de junho de 2026, ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. .

Os dados da Quaest indicam avanço do otimismo em relação à seleção. Em abril de 2026, 25% diziam acreditar no hexa, contra 68% que não acreditavam. Em junho, o percentual dos que apostam no título subiu dez pontos, enquanto a descrença caiu para 56%. Ainda assim, a maioria dos entrevistados mantém avaliação cautelosa sobre as chances do Brasil.

O Nordeste aparece como a região mais confiante no título brasileiro: 41% acreditam que a seleção será campeã, contra 49% que não acreditam. No Centro-Oeste/Norte, 40% apostam no hexa, também diante de 49% que rejeitam essa possibilidade. No Sudeste, 32% acreditam no título, enquanto 60% dizem não acreditar. O Sul registra o menor índice de confiança, com 26% de respostas positivas e 64% negativas.

Quando a pergunta é até qual fase o Brasil deve chegar, 35% afirmam que a seleção será campeã. Outros 23% projetam uma eliminação nas quartas de final, 10% acreditam que o time cairá nos primeiros mata-matas, 8% veem o Brasil chegando à semifinal, 7% apontam eliminação ainda na fase de grupos e 3% apostam no vice-campeonato. A parcela dos que não souberam ou não responderam é de 14%.

O otimismo é maior entre os jovens. Na faixa de 16 a 34 anos, 44% dizem acreditar que o Brasil será campeão. Entre pessoas de 35 a 59 anos, esse percentual cai para 31%, enquanto entre os entrevistados com 60 anos ou mais fica em 32%. Por sexo, 38% das mulheres apontam título brasileiro, ante 32% dos homens.

A pesquisa também mostra aprovação majoritária ao trabalho de Carlo Ancelotti na seleção. Segundo a Quaest, 58% aprovam o desempenho do treinador, 14% desaprovam e 28% não souberam ou não responderam. Em abril, a aprovação era de 41%, enquanto a desaprovação estava em 29%.

Outro ponto medido foi a convocação de Neymar. De acordo com o levantamento, 53% aprovam a presença do jogador na seleção brasileira para a próxima Copa, enquanto 38% desaprovam e 9% não souberam ou não responderam. O dado mostra crescimento da aprovação em relação à medição anterior, quando 47% aprovavam e 45% desaprovavam a convocação.