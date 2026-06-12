Há 12 anos, Brasil vencia a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa de 2014

247 - Em 12 de junho de 2014, a seleção brasileira iniciou sua jornada na Copa do Mundo daquele ano, a primeira disputada em território nacional em 64 anos, com uma vitória sobre a Croácia por 3 a 1 na Arena Corinthians, em São Paulo, para um público de 62,103 torcedores.

A Croácia abriu o placar aos 11 minutos, com um gol contra do lateral-esquerdo Marcelo, que desviou um cruzamento para a própria meta — o primeiro gol daquele Mundial. O Brasil empatou com Neymar, em chute de fora da área, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Neymar marcou novamente, de pênalti, em lance assinalado pelo árbitro japonês Yuichi Nishimura após contato com o centro-avante Fred, decisão contestada pela delegação croata. Já o meia Oscar fechou o placar nos acréscimos.

A partida marcou o início de uma campanha cercada de expectativa sobre a Seleção comandada por Luiz Felipe Scolari, que tinha Neymar como principal referência ofensiva. O elenco contava ainda com Thiago Silva, David Luiz, Júlio César e Hulk.

A trajetória brasileira terminaria de forma adversa. Após avançar pela fase de grupos e eliminar Chile (nos pênaltis) e Colômbia, a Seleção perderia Neymar por lesão e seria goleada pela Alemanha por 7 a 1 na semifinal, em Belo Horizonte. A Alemanha conquistaria o título ao vencer a Argentina na final, no Maracanã.

A abertura, no entanto, cumpriu o roteiro esperado de vitória da anfitriã, ainda que sob polêmica de arbitragem. O pênalti marcado a favor do Brasil dominou as análises nos dias seguintes e reacendeu o debate sobre o uso de tecnologia em lances de penalidade, que só seria adotado em Mundiais a partir de 2018, com o árbitro de vídeo. Doze anos depois, a data marca a estreia de um Mundial que começou com vitória e terminou com o resultado mais negativo da história da Seleção em Copas.