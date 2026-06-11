Em transmissão, Galvão Bueno critica postura dos EUA como anfitriões da Copa e vê política afetar torneio

247 - Galvão Bueno usou sua estreia na transmissão da Copa do Mundo pelo SBT para fazer uma crítica à postura dos Estados Unidos como anfitriões do torneio e afirmar que decisões políticas já interferem no Mundial. As informações são da Veja.

Ao comentar a mensagem de que o futebol deveria ser “para todo mundo”, o narrador citou episódios envolvendo arbitragem, investigação de jogador e a situação da seleção do Irã. “Importante essa fala que o futebol é para todo mundo, não foi exatamente assim até agora, porque o juiz foi mandado embora, jogador 7h investigado e o Irã que vai ter que vir, jogar pegar um avião e ir”, afirmou Galvão.

A declaração marcou o início da nova fase do narrador na cobertura da Copa pelo SBT, após décadas de associação com a Globo e uma passagem pela Band. Na emissora, Galvão será a principal voz dos jogos da Seleção Brasileira.

Além das transmissões, o narrador também comanda o Galvão FC, exibido às segundas-feiras. A estreia indicou que sua atuação no SBT terá espaço para comentários sobre temas políticos e institucionais ligados ao torneio.