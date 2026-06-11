Jogo de abertura da Copa registra tem três expulsões pela primeira vez na história

247 - A partida de abertura da Copa do Mundo terminou com um feito inédito nesta quinta-feira (11): pela primeira vez na história do torneio, três jogadores foram expulsos no jogo inaugural. Em campo, o México confirmou o favoritismo como anfitrião e venceu a África do Sul por 2 a 0, em duelo válido pelo Grupo A.

O confronto entrou também para a lista dos jogos com mais expulsões em Copas do Mundo, igualando partidas como Dinamarca x África do Sul, em 1998, e Itália x Estados Unidos, em 2006. O recorde geral segue com Portugal x Holanda, também em 2006.

Os três cartões vermelhos foram aplicados no segundo tempo. Pela África do Sul, os meio-campistas Sithole e Zwane foram expulsos de forma direta. Pelo lado mexicano, o defensor César Montes também recebeu cartão vermelho.

Sithole foi o primeiro a deixar o gramado, aos 49 minutos, após derrubar Gutiérrez perto da área em uma jogada interpretada como chance clara de gol. Aos 84 minutos, Zwane foi expulso depois de atingir Alvarado com um soco em um lance fora da disputa da bola. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio não marcou a infração inicialmente, mas revisou a jogada após recomendação do VAR e aplicou o vermelho.

A terceira expulsão ocorreu aos 92 minutos. César Montes recebeu cartão vermelho direto depois de derrubar Mudau em outra jogada considerada oportunidade clara de gol para a África do Sul.

Antes da sequência de expulsões, o México já havia construído a vitória diante de sua torcida. Julian Quiñones marcou o primeiro gol da Copa logo aos nove minutos. Após erro na saída de bola sul-africana, Fidalgo acionou o atacante, que finalizou rasteiro, entre as pernas do goleiro Williams, para abrir o placar.

No segundo tempo, aos 23 minutos, a seleção mexicana ampliou. Quiñones iniciou a jogada pela direita com Alvarado, que cruzou para a área. Raúl Jiménez subiu mais alto que a defesa e cabeceou para fazer 2 a 0. O atacante, um dos principais nomes da equipe, comemorou de forma emocionada com a torcida mexicana.

México e África do Sul integram o Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Coreia do Sul e Tchéquia, que também entram em campo nesta quinta-feira (11), às 23h. A seleção mexicana volta a jogar na próxima quinta-feira (18), às 22h, contra os sul-coreanos. No mesmo dia, às 13h, a África do Sul enfrenta os tchecos.