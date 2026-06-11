México abre Copa do Mundo com vitória sobre a África do Sul, em jogo com três expulsões
Anfitriões vencem a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, com gols de Quiñones e Raúl Jiménez
CIDADE DO MÉXICO, 11 Jun (Reuters) - Julián Quiñones acertou um chute espetacular e Raúl Jiménez marcou de cabeça na vitória do coanfitrião México por 2 a 0 sobre a África do Sul na estreia do Grupo A da Copa do Mundo no Estádio Azteca nesta quinta-feira, uma partida que teve três jogadores expulsos.
Quiñones abriu o placar logo nos primeiros minutos, após Sphephelo Sithole perder a posse de bola para Erik Lira, que acionou o atacante, cujo chute forte deixou a torcida local em delírio sob o céu nublado da Cidade do México.
A tarefa da África do Sul ficou mais difícil cinco minutos depois do intervalo, quando Sithole foi expulso pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio por uma falta em Brian Gutiérrez. Jiménez não marcou na cobrança de falta seguinte, mas se redimiu aos 22 minutos com um gol de cabeça na segunda trave.
O meia Themba Zwane recebeu cartão vermelho por conduta violenta aos 39 minutos e deixou a África do Sul com nove jogadores. O zagueiro mexicano César Montes também foi expulso por uma falta nos acréscimos.
O México enfrenta a Coreia do Sul em Guadalajara na quinta-feira. A África do Sul joga contra a República Tcheca.
(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)